Generador de Vídeos de Información para Pacientes Dentales para un Marketing de Clínica Fácil

Aumenta el compromiso de los pacientes y atrae nuevos pacientes a tu clínica dental utilizando plantillas y escenas personalizables.

484/2000

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Crea un vídeo explicativo animado de 30 segundos que simplifique los beneficios del uso diario del hilo dental para pacientes existentes y aquellos que buscan consejos rápidos sobre salud bucal. Utiliza las plantillas y escenas de HeyGen para obtener visuales brillantes e ilustrativos y una locución clara y optimista, haciendo que los conceptos dentales complejos sean fáciles de entender y recordar. Este vídeo debe inspirar hábitos de higiene bucal consistentes a través de explicaciones animadas, evitando jerga y enfocándose en consejos prácticos.
Prompt de Ejemplo 2
Crea un vídeo de 60 segundos para redes sociales diseñado para atraer a nuevos pacientes potenciales mostrando testimonios genuinos de pacientes y destacando los beneficios únicos de una clínica dental. Este vídeo dinámico necesita tomas visualmente atractivas de la biblioteca de medios/soporte de stock de HeyGen, acompañado de música de fondo cálida y una narración clara, asegurando un marketing dental efectivo. Incorpora subtítulos para mejorar la accesibilidad y el compromiso de los espectadores que navegan por las redes sociales, enfatizando la confianza comunitaria y las experiencias positivas de los pacientes.
Prompt de Ejemplo 3
Imagina un vídeo útil de 45 segundos que desmitifique los procesos de reclamaciones de seguros dentales y facturación para pacientes a menudo confundidos por las complejidades. Aprovecha la funcionalidad de texto a vídeo de HeyGen para traducir información intrincada en una narrativa visual profesional, clara y tranquilizadora. Este vídeo debe presentar un avatar de AI amigable presentando superposiciones de texto concisas y una locución calmada e informativa, ayudando a las clínicas dentales a mejorar la comprensión del paciente y reducir las consultas administrativas utilizando un generador de vídeos de información para pacientes dentales.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Generador de Vídeos de Información para Pacientes Dentales

Transforma sin esfuerzo la información de pacientes de tu clínica dental en vídeos atractivos y profesionales, atrayendo nuevos pacientes y mejorando la educación del paciente.

1
Step 1
Crea Tu Guion de Educación para Pacientes
Comienza escribiendo o pegando la información esencial que deseas transmitir a tus pacientes. La función de texto a vídeo de nuestra plataforma convertirá este contenido en diálogo hablado para tus vídeos educativos para pacientes.
2
Step 2
Selecciona Tu Presentador de AI y Escena
Elige de una diversa biblioteca de avatares de AI para ser la cara amigable de tu vídeo. Combínalos con una escena o plantilla adecuada para complementar visualmente tu mensaje, creando una experiencia atractiva impulsada por nuestro generador de vídeos de AI.
3
Step 3
Aplica Marca y Accesibilidad
Mejora el alcance y la claridad de tu vídeo generando automáticamente subtítulos. También puedes integrar el logo y los colores de tu clínica dental para mantener una apariencia profesional consistente para tu contenido.
4
Step 4
Exporta y Atrae Nuevos Pacientes
Finaliza tu vídeo eligiendo la relación de aspecto deseada y exportándolo en alta definición. Distribuye tus vídeos profesionales de información para pacientes para atraer nuevos pacientes a través de varias plataformas, fácilmente exportados para cualquier necesidad.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Destaca Testimonios de Pacientes e Historias de Éxito

.

Produce testimonios auténticos de pacientes e historias de éxito con vídeos de AI, construyendo confianza y credibilidad para tu clínica dental y servicios.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo pueden los dentistas crear fácilmente vídeos educativos atractivos para pacientes?

HeyGen permite a las clínicas dentales producir vídeos educativos de alta calidad y atractivos para pacientes utilizando plantillas intuitivas y avatares impulsados por AI. Simplemente transforma tus guiones de texto en visuales atractivos, haciendo que la información dental compleja sea fácilmente digerible para tus pacientes.

¿Qué hace que HeyGen sea ideal para el marketing dental y vídeos en redes sociales?

HeyGen permite a las clínicas dentales generar eficientemente vídeos profesionales generados por AI para varios canales de marketing, incluidas las redes sociales. Puedes convertir rápidamente testimonios de pacientes o actualizaciones de la clínica en contenido atractivo, completo con locuciones y subtítulos, perfecto para atraer nuevos pacientes.

¿Es HeyGen personalizable para la marca de mi clínica dental?

Absolutamente. HeyGen ofrece controles de marca robustos, permitiéndote incorporar el logo, colores y estética específica de tu clínica dental en cada vídeo. Esto asegura que todos tus vídeos generados por AI mantengan una apariencia consistente y profesional en todos tus canales de comunicación.

¿Qué tan rápido puedo generar vídeos a partir de texto usando HeyGen?

Las potentes capacidades de generación de texto a vídeo y locución de HeyGen permiten una creación de contenido rápida. Simplemente introduce tu guion, y HeyGen lo convierte en un vídeo pulido con un avatar de AI y locución natural, agilizando significativamente tu proceso de producción de vídeos.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo