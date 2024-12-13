Generador de Higiene Dental: Mejora Tu Práctica Dental

Muestra tus instrumentos de higiene dental y sus beneficios de manera vívida; genera vídeos de formación profesional con los avatares de AI de HeyGen.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo instructivo de 45 segundos diseñado para estudiantes de higiene dental y nuevos asistentes, demostrando el manejo correcto y los procedimientos de esterilización en autoclave para una pieza de mano Prophy. El estilo visual debe ser brillante y claro, presentando un avatar de AI que muestre meticulosamente cómo acoplar las copas Prophy y utilizar el mecanismo de botón de presión, seguido de los pasos adecuados para la esterilización en autoclave. El audio debe incluir una locución amigable y tranquilizadora que guíe a los espectadores a través de cada etapa, asegurando que comprendan los protocolos esenciales de higiene y operación para procedimientos dentales efectivos y seguros.
Prompt de Ejemplo 2
Crea un vídeo convincente de 90 segundos dirigido a propietarios de clínicas dentales y gerentes de compras, destacando las ventajas innovadoras de una pieza de mano LED con generador E. Utiliza plantillas y escenas dinámicas para demostrar su iluminación superior, detallando específicamente cómo la tecnología de fibra óptica integrada mejora la visibilidad durante los procedimientos. Los visuales deben contrastar configuraciones tradicionales con la brillante salida de luz, mientras una locución asertiva explica los beneficios del generador E y su compatibilidad con una conexión estándar de 4 agujeros (Midwest), enfatizando la eficiencia operativa y la mejora de los resultados para los pacientes.
Prompt de Ejemplo 3
Produce un vídeo profesional de 2 minutos dirigido a profesionales dentales que buscan optimizar su práctica, centrándose en la gama completa de instrumentos de higiene dental para la eliminación eficiente de cálculos y dispositivos avanzados de pulido. La narrativa visual debe presentar desafíos comunes en la higiene dental y luego ilustrar cómo una selección curada de instrumentos proporciona soluciones efectivas, mostrando primeros planos nítidos y detallados de los instrumentos en uso simulado. Una locución clara y experta, generada a través de texto a vídeo desde un guion, articulará los beneficios ergonómicos y las mejoras de rendimiento de estas herramientas, conduciendo finalmente a una mayor comodidad del paciente y eficiencia en la práctica.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Cómo Funcionan los Generadores de Higiene Dental

Descubre las características clave y los aspectos operativos de las piezas de mano avanzadas de higiene dental equipadas con generadores E integrados para una profilaxis eficiente y efectiva.

1
Step 1
Selecciona Tu Pieza de Mano con Generador E
Selecciona tu pieza de mano con generador E, que autoalimenta su iluminación LED para una visibilidad clara durante los procedimientos sin requerir fibra óptica externa. Esta característica general integrada mejora la precisión.
2
Step 2
Elige la Pieza de Mano Prophy Adecuada
Elige el modelo de pieza de mano Prophy adecuado para la tarea, a menudo con una conexión de 4 agujeros (Midwest) diseñada para una profilaxis y pulido eficientes. Este tipo de conexión es una característica general estándar para una amplia compatibilidad.
3
Step 3
Aplica el Instrumento con un Mecanismo de Botón de Presión
Aplica el instrumento dental insertándolo firmemente en el mecanismo de botón de presión para cambios rápidos y seguros. El sistema de triple spray interno se activa para asegurar un enfriamiento continuo y la eliminación de residuos durante la operación, una característica general crítica para la comodidad del paciente.
4
Step 4
Crea un Entorno Estéril Después del Uso
Crea un entorno seguro y estéril asegurando una esterilización completa en autoclave de la pieza de mano. Este proceso, que a menudo alcanza los 135°C, es esencial para la seguridad del paciente y la longevidad del dispositivo, cumpliendo con los estándares del número FDA 510(k), una característica general regulatoria vital.

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Acelera el Marketing de Productos Dentales

Produce anuncios de vídeo atractivos para generadores de higiene dental e instrumentos rápidamente para atraer a más clientes y aumentar las ventas.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo crea HeyGen vídeos profesionales solo a partir de texto?

HeyGen utiliza avatares de AI sofisticados y capacidades avanzadas de texto a vídeo para transformar tus guiones escritos en contenido visual atractivo, completo con generación de locuciones naturales.

¿Qué controles de marca ofrece HeyGen para la personalización de vídeos?

HeyGen proporciona controles de marca robustos, permitiéndote integrar el logotipo de tu empresa, colores específicos de la marca y fuentes consistentes de manera fluida en todos tus vídeos. También puedes aprovechar varias plantillas y escenas para asegurar una identidad de marca consistente.

¿Puede HeyGen adaptar vídeos para varias plataformas de redes sociales?

Absolutamente. HeyGen admite el cambio de tamaño flexible de la relación de aspecto y ofrece múltiples formatos de exportación, permitiéndote optimizar tus vídeos para diferentes plataformas como TikTok, Instagram o YouTube con facilidad.

¿Hay características en HeyGen para mejorar la accesibilidad y el compromiso de los vídeos?

Sí, HeyGen genera automáticamente subtítulos y leyendas para todo tu contenido de vídeo, aumentando significativamente la accesibilidad. Además, puedes enriquecer tus producciones utilizando la biblioteca de medios integrada y el soporte de stock.

