Creador de Vídeos de Demostración: Crea Demostraciones de Producto Atractivas Fácilmente

Explica conceptos complejos de manera clara y rápida con locuciones personalizadas y funciones avanzadas de generación de locuciones.

Crea un vídeo de demostración de producto de 45 segundos dirigido a clientes potenciales conocedores de la tecnología que buscan soluciones innovadoras. El estilo visual debe ser elegante y futurista, mostrando el producto en una interfaz limpia, acompañado de una locución entusiasta y profesional generada con la función de generación de locuciones de HeyGen. El objetivo es resaltar un único beneficio clave del producto a través de una narrativa atractiva.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Diseña un vídeo tutorial de 60 segundos para nuevos usuarios de software que necesitan una guía rápida sobre una función específica. Emplea un estilo visual claro y paso a paso con acciones en pantalla fáciles de seguir, presentando un avatar de IA amigable de HeyGen para dar instrucciones de manera clara. El audio debe ser calmado e instructivo, asegurando una experiencia de aprendizaje fluida para principiantes.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo de demostración de software conciso de 30 segundos dirigido a ocupados responsables empresariales que evalúan herramientas de eficiencia. El estilo visual debe ser dinámico y profesional, utilizando animaciones nítidas y superposiciones de texto para transmitir información rápidamente, todo potenciado por la capacidad de texto a vídeo desde guion de HeyGen para una creación de contenido eficiente. El audio debe ser impactante e ir directo al grano, enfatizando los beneficios de ahorro de tiempo.
Prompt de Ejemplo 3
Desarrolla un vídeo vibrante de 45 segundos para propietarios de pequeñas empresas que buscan crear rápidamente contenido atractivo de creación de vídeos de producto para su nueva línea de productos. El estilo visual debe ser brillante y atractivo, utilizando la amplia biblioteca de medios/soporte de stock de HeyGen para mostrar diversos casos de uso, complementado con una banda sonora animada y texto claro en pantalla para transmitir emoción. El objetivo es inspirar una acción inmediata de su público objetivo.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Creador de Vídeos de Demostración

Crea sin esfuerzo vídeos de demostración de producto profesionales con las herramientas intuitivas de HeyGen, desde capturar pantallas hasta añadir narración impulsada por IA y branding.

1
Step 1
Elige Tu Camino Creativo
Comienza tu demostración de producto seleccionando una plantilla de vídeo profesional o empieza con un lienzo en blanco para tener control creativo total.
2
Step 2
Añade Tus Visuales y Recursos
Integra las características clave de tu producto utilizando nuestra herramienta de grabación de pantalla, o simplemente sube recursos existentes a tu proyecto.
3
Step 3
Aplica Locución de IA y Pulido
Eleva tu demostración de producto aprovechando la generación de locuciones para crear una narración dinámica a partir de tu guion, asegurando un toque profesional.
4
Step 4
Exporta y Comparte Tu Obra Maestra
Finaliza tu proyecto y exporta tu convincente demostración de producto como un archivo MP4 de alta resolución, listo para compartir sin problemas en todas las plataformas.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Demostraciones Atractivas para Redes Sociales

.

Produce vídeos de demostración cortos y atractivos para plataformas de redes sociales, generando interés y explicando características del producto de manera concisa.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cuál es el enfoque de HeyGen para crear vídeos de demostración de producto atractivos?

HeyGen es un creador de vídeos de demostración impulsado por IA que simplifica la creación de vídeos de demostración de producto atractivos y vídeos explicativos. Nuestra plataforma transforma tu guion en contenido de vídeo profesional, convirtiéndolo en un generador de vídeos de producto ideal para mostrar características y beneficios clave.

¿Cómo simplifica HeyGen el proceso de creación de vídeos de producto?

HeyGen agiliza la creación de vídeos de producto con su interfaz intuitiva y extensas plantillas de vídeo. Los usuarios pueden crear fácilmente vídeos de producto de alta calidad o vídeos tutoriales, incluso para demostraciones de software complejas, sin necesidad de habilidades avanzadas de edición.

¿Puede HeyGen ayudarme a crear vídeos de demostración de software con mi propia marca?

Absolutamente, HeyGen te permite personalizar completamente tus vídeos de demostración de software con controles de marca robustos. Incorpora tus logotipos, colores y fuentes para asegurar que cada vídeo de demostración de producto refleje la identidad única de tu marca.

¿Qué características avanzadas ofrece HeyGen para la producción profesional de vídeos de demostración?

HeyGen proporciona características avanzadas de IA, incluyendo avatares de IA realistas y generación de locuciones de alta calidad, para elevar tu experiencia con el creador de vídeos de demostración. También puedes añadir subtítulos y exportar tus vídeos de producto en alta resolución MP4 para varias plataformas de redes sociales.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo