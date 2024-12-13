Creador de Vídeos para el Día de la Demostración: Crea Presentaciones Listas para Inversores

Crea vídeos de presentación convincentes y de alta calidad para el día de la demostración utilizando las plantillas enfocadas en inversores de HeyGen para impresionar a cualquier inversor.

Produce un vídeo de demostración de producto de 90 segundos específicamente para potenciales inversores, mostrando tu solución con visuales elegantes y profesionales y tomas claras del producto. Utiliza la generación de voz en off de HeyGen para ofrecer una narrativa segura y entusiasta, destacando tu propuesta de valor única como creador de vídeos para el día de la demostración.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Crea un vídeo de presentación de 2 minutos dirigido a jueces del Día de la Demostración y mentores de aceleradoras, empleando visuales modernos y basados en datos con superposiciones de texto en pantalla. Aprovecha los avatares de AI de HeyGen para presentar tu narrativa convincente y proporciona subtítulos esenciales para las métricas clave, ilustrando eficazmente tus herramientas de visualización de tracción y oportunidad de mercado.
Prompt de Ejemplo 2
Diseña un vídeo conciso de 60 segundos sobre la visión de la empresa para inversores en etapa inicial, adoptando un estilo visual inspirador y de marca utilizando las plantillas enfocadas en inversores de HeyGen. Emplea la funcionalidad de texto a vídeo desde el guion para articular la visión y propuesta de valor de tu startup con un acabado profesional, logrando una presentación memorable para inversores.
Prompt de Ejemplo 3
Desarrolla un vídeo detallado de 1 minuto sobre características técnicas para potenciales socios técnicos o cofundadores, con visuales animados claros que demuestren funcionalidades específicas. Integra la biblioteca de medios/soporte de stock de HeyGen para gráficos complementarios y subtítulos precisos para explicar términos técnicos complejos, asegurando una demostración de producto de alta calidad.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Creador de Vídeos para el Día de la Demostración

Crea presentaciones para inversores y demostraciones de productos de manera rápida con un creador de vídeos intuitivo y potenciado por AI diseñado para impactar.

1
Step 1
Selecciona Tu Plantilla
Comienza eligiendo entre una variedad de plantillas profesionalmente diseñadas y enfocadas en inversores. Estas plantillas proporcionan una base sólida para mostrar la historia y propuesta de valor de tu startup.
2
Step 2
Personaliza Tu Contenido
Utiliza el editor intuitivo de arrastrar y soltar para integrar sin problemas tus materiales de presentación, grabaciones de pantalla de productos y otros medios personalizados. Aplica los colores de tu marca y logotipo para una presentación profesional y distintiva.
3
Step 3
Mejora con Narración Potenciada por AI
Aprovecha la AI de HeyGen para generar voces en off convincentes en estilos de narración profesional, asegurando que tu mensaje se entregue con claridad e impacto.
4
Step 4
Exporta e Impresiona
Exporta tu vídeo de inversores terminado y de alta calidad en el formato y resolución óptimos para tu día de la demostración. Comparte con confianza tu presentación pulida para causar una impresión duradera en potenciales inversores.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Produce Demostraciones de Producto Atractivas

Genera fácilmente vídeos de demostración de productos concisos y visualmente atractivos para articular tu propuesta de valor.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos para mi día de la demostración o presentación a inversores?

HeyGen aprovecha la avanzada AI para transformar tu guion en vídeos profesionales, completos con avatares de AI y voces en off. Su interfaz intuitiva y diversas plantillas te permiten producir rápidamente contenido de alta calidad para demostraciones de productos o presentaciones a inversores.

¿Puedo integrar mi presentación existente o grabaciones de pantalla en los vídeos de HeyGen?

Sí, HeyGen ofrece una integración perfecta para el contenido de tu presentación existente y grabaciones de pantalla, permitiéndote enriquecer tus vídeos de presentación a inversores o demostraciones de productos con visuales cruciales. También puedes incorporar los colores de tu marca y logotipo para un toque profesional.

¿Qué herramientas ofrece HeyGen para asegurar que mis vídeos de demostración se vean profesionales?

HeyGen proporciona un editor robusto de arrastrar y soltar, estilos de narración profesional y una amplia biblioteca de medios para mejorar tus visuales. Puedes añadir fácilmente texto animado y redimensionar vídeos, asegurando que el resultado de tu creador de vídeos para el día de la demostración logre una calidad de producción lista para inversores.

¿Cómo puede HeyGen ayudarme a crear narrativas convincentes y seguir el compromiso?

HeyGen facilita narrativas convincentes con características como plantillas personalizables y elementos de narración visual. Además, puedes utilizar análisis avanzados de espectadores e integrar herramientas de visualización de tracción para seguir el compromiso y entender la respuesta de tu audiencia a tus demostraciones de productos o presentaciones a inversores.

