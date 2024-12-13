Creador de Vídeos de Generación de Demanda: Crea Vídeos de IA Atractivos

Aumenta el compromiso de la campaña y agiliza tu producción de vídeos con avatares de IA.

Imagina un vídeo de 45 segundos dirigido a propietarios de pequeñas empresas que se sienten abrumados por las complejidades de la producción de vídeos, demostrando cómo pueden crear sin esfuerzo vídeos de generación de demanda impulsados por IA. El estilo visual debe ser brillante, enérgico e inspirador, con cortes rápidos de un emprendedor creando fácilmente un vídeo, acompañado de una banda sonora motivadora y optimista. Este vídeo mostrará de manera destacada la capacidad de HeyGen de "Texto a vídeo desde guion", ilustrando cómo un guion simple se transforma en un vídeo profesional, simplificando todo el proceso de creación de vídeos.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo de 30 segundos dirigido a gerentes de marketing interesados en personalizar su alcance para aumentar el compromiso de la campaña, destacando el poder de los avatares de IA. El estilo visual y de audio debe ser profesional, elegante y autoritario, presentando una diversa gama de avatares de IA hablando directamente al espectador con voces claras y seguras. Este prompt enfatiza la aplicación directa de la función de "Avatares de IA" de HeyGen para crear una experiencia de cliente memorable y atractiva, distinguiendo sus esfuerzos de generación de demanda.
Prompt de Ejemplo 2
Crea un vídeo de 60 segundos diseñado para agencias de marketing digital que buscan agilizar la producción de vídeos y expandir su oferta de servicios. La estética debe ser moderna, limpia y altamente eficiente, utilizando transiciones suaves para ilustrar la rápida personalización de varias campañas, subrayado por una voz en off confiada e informativa. Esta narrativa destacará de manera prominente cómo la extensa biblioteca de "Plantillas y escenas" de HeyGen permite a las agencias adaptar y desplegar rápidamente contenido de alta calidad y acorde a la marca para diversas necesidades de los clientes, haciendo la creación de vídeos más rápida que nunca.
Prompt de Ejemplo 3
Crea un vídeo dinámico de 20 segundos para creadores de contenido y emprendedores solitarios que necesitan vídeos rápidos e impactantes pero carecen de recursos extensos, mostrando a HeyGen como su creador de vídeos de generación de demanda de referencia. El estilo visual debe ser rápido, vibrante y altamente atractivo, mostrando diversos ejemplos de contenido de formato corto con texto superpuesto, mientras una voz en off amigable y conversacional explica los beneficios. Este vídeo destacará la flexibilidad ofrecida por la "Generación de voz en off", permitiendo a los usuarios producir rápidamente audio profesional para sus guiones personalizables y desplegar contenido rápidamente a través de plataformas.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Creador de Vídeos de Generación de Demanda

Transforma tu estrategia de marketing con vídeos de generación de demanda impulsados por IA. Crea fácilmente contenido atractivo para aumentar el compromiso de la campaña y agilizar la producción de vídeos.

1
Step 1
Selecciona una Plantilla
Comienza tu proyecto eligiendo entre una variedad de plantillas de vídeo impulsadas por IA, perfectas para iniciar rápidamente la creación de vídeos de generación de demanda.
2
Step 2
Elige tu Portavoz de IA
Mejora tu mensaje seleccionando un avatar de IA para actuar como tu Portavoz de IA, asegurando una presencia profesional y consistente en pantalla.
3
Step 3
Genera Voz en Off y Guion
Introduce tu texto y genera sin esfuerzo una voz en off de sonido natural utilizando el generador de voz de IA, completando tus guiones personalizables.
4
Step 4
Exporta y Distribuye
Finaliza tu vídeo con el redimensionamiento y exportación de proporciones de aspecto apropiadas, luego compártelo ampliamente para aumentar el compromiso de la campaña a través de plataformas.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Comparte Historias de Éxito de Clientes Impactantes

.

Aprovecha los vídeos de IA para resaltar auténticamente los triunfos de los clientes, construyendo confianza y generando demanda.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos para la generación de demanda?

HeyGen aprovecha plantillas de vídeo avanzadas impulsadas por IA y capacidades intuitivas de texto a vídeo, permitiendo a los usuarios producir sin esfuerzo vídeos de generación de demanda de alta calidad a partir de guiones en minutos. Esto agiliza todo el proceso de creación de vídeos, facilitando la ampliación de tu estrategia de marketing.

¿Puede HeyGen crear vídeos personalizados de Portavoz de IA para aumentar el compromiso de la campaña?

Sí, HeyGen te permite generar vídeos dinámicos con avatares de IA realistas como portavoces. Estos vídeos de generación de demanda impulsados por IA son perfectos para mejorar tu estrategia de marketing y aumentar el compromiso de la campaña en varias plataformas de redes sociales.

¿Qué características ofrece HeyGen para agilizar la producción de vídeos para equipos de marketing?

HeyGen proporciona potentes herramientas de arrastrar y soltar y guiones personalizables, agilizando drásticamente tu flujo de trabajo de producción de vídeos. Los usuarios pueden generar rápidamente contenido de vídeo atractivo para su estrategia de marketing de vídeo, centrándose en el impacto en lugar de la edición compleja.

¿Cómo puede el creador de vídeos de IA de HeyGen mejorar mi estrategia de marketing general?

El creador de vídeos de IA de HeyGen ofrece una versatilidad inigualable, permitiendo la producción rápida de vídeos profesionales para cualquier estrategia de marketing. Puedes integrar fácilmente controles de marca, generar contenido diverso para plataformas de redes sociales y adaptar las proporciones de aspecto para un rendimiento óptimo, asegurando que tu creador de vídeos de generación de demanda entregue resultados.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo