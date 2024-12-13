Imagina un vídeo de 45 segundos dirigido a propietarios de pequeñas empresas que se sienten abrumados por las complejidades de la producción de vídeos, demostrando cómo pueden crear sin esfuerzo vídeos de generación de demanda impulsados por IA. El estilo visual debe ser brillante, enérgico e inspirador, con cortes rápidos de un emprendedor creando fácilmente un vídeo, acompañado de una banda sonora motivadora y optimista. Este vídeo mostrará de manera destacada la capacidad de HeyGen de "Texto a vídeo desde guion", ilustrando cómo un guion simple se transforma en un vídeo profesional, simplificando todo el proceso de creación de vídeos.

