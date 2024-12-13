Creador de Vídeos de Formación en Entregas: Crea Contenido de L&D Atractivo

Optimiza tus vídeos de formación corporativa con nuestra plataforma intuitiva, aprovechando los avatares de IA para contenido atractivo.

535/2000

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo informativo y visualmente dinámico de 60 segundos dirigido a equipos de L&D, mostrando cómo transformar manuales de formación aburridos en contenido educativo cautivador. El estilo visual debe ser limpio y profesional, utilizando transiciones dinámicas para ilustrar conceptos complejos, acompañado de una voz en off profesional y tranquilizadora. Enfatiza la facilidad de crear vídeos de formación impactantes aprovechando la función de texto a vídeo de HeyGen.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo explicativo conciso e impactante de 30 segundos dirigido al personal de entrega, detallando una práctica clave para el manejo de paquetes. El estilo visual debe ser rápido y utilizar gráficos animados para una comprensión rápida, apoyado por una narración directa y fácil de entender. Este guion debe resaltar cómo las plantillas y escenas disponibles de HeyGen pueden acelerar la creación de vídeos explicativos efectivos.
Prompt de Ejemplo 3
Diseña un vídeo de formación corporativa inclusivo y visualmente rico de 50 segundos para equipos globales, centrado en la sensibilidad cultural en las interacciones con clientes. El estilo visual debe ser diverso y empático, con varios avatares de IA representando diferentes demografías, acompañado de una voz en off calmada y autoritaria. Este vídeo comunicará eficazmente los puntos clave de la formación mientras utiliza la función de subtítulos automáticos de HeyGen para garantizar la accesibilidad para todos los empleados.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona un Creador de Vídeos de Formación en Entregas

Crea vídeos de formación profesionales y atractivos de manera rápida y eficiente. Empodera a tus equipos de L&D para incorporar nuevos empleados con facilidad y claridad.

1
Step 1
Crea Tu Guion de Formación
Comienza escribiendo o pegando tu guion de formación. Nuestro generador de vídeos de IA transformará tu texto en un vídeo dinámico, ahorrándote tiempo y esfuerzo en la creación de contenido.
2
Step 2
Selecciona Tu Avatar de IA y Plantilla
Elige entre una diversa biblioteca de avatares de IA para presentar tu contenido. Mejora tus vídeos de formación en entregas seleccionando una plantilla de vídeo adecuada que se ajuste a tu estilo.
3
Step 3
Añade Visuales y Voces en Off
Mejora tus vídeos de formación corporativa con branding personalizado, voces en off de IA y medios de stock relevantes para mantener la consistencia y mantener a tu audiencia comprometida.
4
Step 4
Exporta y Comparte Tu Vídeo
Finaliza tus vídeos de formación profesional con subtítulos automáticos y en varios formatos de aspecto. Distribuye fácilmente tu contenido completado a tu sistema de gestión de aprendizaje o equipos de L&D.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Simplifica Temas Complejos para la Educación

.

Transforma temas intrincados en contenido de vídeo fácilmente digerible y atractivo, mejorando la comprensión y los resultados educativos para cualquier industria.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo empodera HeyGen a los equipos creativos para producir vídeos de formación impresionantes?

HeyGen ofrece un generador de vídeos de IA robusto con avatares de IA realistas y una rica biblioteca de plantillas de vídeo y medios de stock. Esta plataforma permite a los equipos creativos crear fácilmente vídeos explicativos cautivadores y vídeos de formación interactivos que involucren a los aprendices.

¿Cuáles son los beneficios clave de usar HeyGen como creador de vídeos de formación en entregas?

Como líder en la creación de vídeos de formación en entregas, HeyGen optimiza la creación de vídeos de formación corporativa convirtiendo texto de IA en vídeo al instante. Sus avanzadas voces en off de IA aseguran una narración profesional, reduciendo significativamente el tiempo y esfuerzo de producción para los equipos de L&D.

¿Puede HeyGen ayudar a los equipos de L&D con contenido de vídeo eficiente para la incorporación de nuevos empleados?

Absolutamente, HeyGen es una plataforma ideal de creación de vídeos para equipos de L&D que buscan desarrollar vídeos de formación atractivos para la incorporación de nuevos empleados. Su interfaz intuitiva y potentes características permiten una rápida generación de contenido, asegurando que los nuevos empleados reciban información consistente y atractiva.

¿Cómo mejoran los avatares de IA y las voces en off de IA de HeyGen la calidad de los vídeos de formación?

Los avatares de IA realistas de HeyGen dan vida a los guiones, añadiendo un toque humano a tus vídeos de formación sin necesidad de actores. Combinados con voces en off de alta calidad de IA, estas características crean contenido profesional y atractivo, estableciendo a HeyGen como una plataforma sofisticada de creación de vídeos.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo