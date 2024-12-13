Crea un vídeo conciso de 1 minuto que demuestre cómo los equipos de L&D pueden producir rápidamente módulos de "inducción de empleados" o vídeos de "formación en cumplimiento" atractivos. El estilo visual debe ser limpio y profesional, con un "avatar de IA" amigable que entregue información crítica directamente a los nuevos empleados. El audio debe ser una "generación de voz en off" clara y natural, asegurando una alta retención de las políticas clave. Este vídeo tiene como objetivo mostrar el poder de HeyGen para agilizar la formación corporativa, enfatizando su facilidad de uso para contenido técnico.

Generar Vídeo