Imagina un dinámico vídeo de marketing de 30 segundos, perfecto para propietarios de pequeñas empresas que buscan promocionar sus soluciones de "creador de vídeos para servicios de entrega". Con un estilo visual moderno y rápido, y una banda sonora enérgica, este vídeo debe demostrar la creación sin esfuerzo utilizando las "Plantillas y escenas" de HeyGen, destacando cómo los "vídeos plantilla" disponibles agilizan la eficiencia.

Prompt de Ejemplo 1
Para los gerentes de marketing en negocios de entrega local, crea un vídeo promocional personalizado de 45 segundos. Esta pieza contará con un atractivo "avatar digital" en un estilo visual cálido, ofreciendo una narración amigable y conversacional generada a través de los "avatares AI" de HeyGen, reforzando la "personalización de marca" y la confianza del cliente.
Prompt de Ejemplo 2
Un vídeo instructivo de 60 segundos espera a los gestores de redes sociales en empresas de entrega regionales, guiándolos en la creación de "vídeos de marketing" impactantes. Empleando una estética dinámica y profesional, rica en metraje de archivo diverso de entregas, y una narración persuasiva, este vídeo utilizará la "Biblioteca de medios/soporte de stock" de HeyGen para crear "vídeos para redes sociales" atractivos.
Prompt de Ejemplo 3
Imagina un explicativo brillante y minimalista de 30 segundos, dirigido a servicios de entrega emergentes y emprendedores, mostrando el poder de un simple "creador de vídeos" para un atractivo amplio. Una partitura musical optimista acompañará demostraciones de edición rápida, aprovechando el "Redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones" de HeyGen para asegurar que estos "vídeos para redes sociales" estén perfectamente adaptados para cualquier plataforma.
Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Cómo Funciona el Creador de Vídeos para Servicios de Entrega

Crea rápidamente vídeos de marketing profesionales para tu servicio de entrega, desde el concepto hasta la finalización, usando herramientas intuitivas impulsadas por AI.

1
Step 1
Elige una Plantilla Predefinida
Inicia tu proyecto rápidamente seleccionando de una diversa biblioteca de "plantillas de vídeo" diseñadas para varios escenarios de servicios de entrega, estableciendo la base para vídeos de servicios de entrega atractivos.
2
Step 2
Pega tu Guion para Generación AI
Transforma sin esfuerzo tu contenido escrito en narraciones y visuales atractivos usando la capacidad de "Texto a vídeo desde guion" de HeyGen, dando vida a tus vídeos de marketing.
3
Step 3
Añade la Identidad Visual de tu Marca
Personaliza tu vídeo con los "Controles de marca" de HeyGen para incluir tu logo, colores y fuentes, asegurando que tu vídeo de servicio de entrega destaque con un aspecto profesional y consistente.
4
Step 4
Exporta para Compartir en Múltiples Plataformas
Prepara tu vídeo para cualquier destino utilizando la función de "Redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones" de HeyGen, permitiéndote optimizar tu contenido para redes sociales, sitios web y más para alcanzar eficazmente a tu audiencia objetivo.

Muestra historias de éxito de clientes con vídeos AI atractivos

Destaca experiencias positivas de clientes y construye confianza a través de testimonios en vídeo convincentes.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen ayudar a crear vídeos de marketing atractivos para servicios de entrega?

HeyGen permite a los servicios de entrega producir vídeos de marketing de alta calidad de manera eficiente. Aprovecha nuestras herramientas impulsadas por AI y una amplia gama de plantillas de vídeo para crear vídeos atractivos para redes sociales que aumenten las ventas y el tráfico.

¿Qué papel juegan los avatares digitales en el marketing de servicios de entrega con HeyGen?

Los avatares AI de HeyGen dan vida al marketing de tu servicio de entrega con vídeos animados y atractivos. Estos vídeos profesionales, impulsados por nuestros avatares digitales, pueden comunicar eficazmente el mensaje de tu marca y mejorar la experiencia del cliente.

¿Es fácil personalizar vídeos de marketing para campañas de entrega específicas?

Absolutamente, HeyGen cuenta con un editor de arrastrar y soltar fácil de usar que hace que personalizar vídeos de marketing sea increíblemente sencillo. Adapta tu contenido con personalización de marca, animaciones de texto dinámicas y una rica biblioteca de metraje de archivo para ajustarse perfectamente a cualquier campaña de entrega.

¿Puede HeyGen soportar la creación de vídeos en varios idiomas para mercados de entrega diversos?

Sí, HeyGen soporta capacidades multilingües, permitiéndote llegar a mercados de entrega diversos con facilidad. Genera narraciones y subtítulos para asegurar que tus vídeos profesionales resuenen con una audiencia global, haciendo que tu contenido sea accesible e impactante.

