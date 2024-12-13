Creador de Vídeos de Formación DEI: Crea Contenido DEI Impactante

Crea rápidamente vídeos de formación sobre diversidad atractivos utilizando los avatares de IA de HeyGen para una educación dinámica e inclusiva en el lugar de trabajo.

Crea un vídeo de 60 segundos dirigido a nuevos empleados, presentando un avatar de IA atractivo que ofrezca una introducción concisa a los principios de diversidad e inclusión. El estilo visual debe ser profesional y acogedor, complementado por una locución amigable generada con la función de generación de voz de HeyGen, asegurando una primera impresión positiva para los vídeos de formación cruciales sobre DEI.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un módulo de microaprendizaje de 45 segundos para especialistas en L&D, diseñado para refrescar a los empleados existentes sobre aspectos clave de la inclusión en el lugar de trabajo. El estilo visual debe ser limpio y atractivo, utilizando las plantillas y escenas de HeyGen para ensamblar rápidamente un aspecto profesional, asegurando que el contenido sea fácilmente digerible y memorable.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo de comunicación interna de 1 minuto y 30 segundos, dirigido a todos los empleados de la empresa, que describa nuevas iniciativas para fomentar la inclusión en el lugar de trabajo. El vídeo debe tener una estética pulida y de marca, incorporando elementos de marca personalizados a través de HeyGen para mantener una identidad corporativa coherente en todos los mensajes, con un presentador virtual guiando a los espectadores a través de las actualizaciones.
Prompt de Ejemplo 3
Crea un corto de 30 segundos para gerentes de RRHH, transmitiendo rápidamente actualizaciones esenciales para los vídeos de formación sobre DEI. El estilo visual debe ser directo e impactante, empleando la capacidad de texto a vídeo de HeyGen para convertir rápidamente contenido escrito en un vídeo dinámico, mejorado con subtítulos claros para accesibilidad y rápida comprensión.
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Cómo Funciona un Creador de Vídeos de Formación DEI

Crea vídeos de formación sobre diversidad e inclusión atractivos sin esfuerzo con IA, transformando texto en contenido dinámico con presentadores virtuales.

1
Step 1
Pega Tu Guion de Formación
Comienza pegando tu guion de formación sobre diversidad e inclusión en la plataforma. Nuestra IA preparará instantáneamente tu texto para la generación de vídeo.
2
Step 2
Selecciona Tu Avatar de IA
Elige entre una amplia gama de avatares de IA realistas para actuar como tu presentador virtual, dando vida a tu contenido DEI con una entrega natural.
3
Step 3
Añade Elementos de Marca Personalizados
Incorpora tus elementos de marca personalizados, como logotipos y colores de marca, para asegurar que tus vídeos de formación DEI se alineen perfectamente con tu comunicación interna.
4
Step 4
Exporta Tu Vídeo Generado por IA
Finaliza y exporta tu vídeo de alta calidad generado por IA, listo para su despliegue inmediato a tus gerentes de RRHH y especialistas en L&D para iniciativas de inclusión en el lugar de trabajo.

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Fomenta una Cultura de Trabajo Inclusiva

Produce vídeos inspiradores generados por IA que promuevan valores positivos, fomenten la empatía y cultiven un entorno verdaderamente inclusivo dentro de la organización.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen simplificar la creación de vídeos de formación sobre diversidad e inclusión?

HeyGen actúa como un creador intuitivo de vídeos de formación DEI, permitiendo a los gerentes de RRHH y especialistas en L&D producir rápidamente contenido de formación sobre diversidad e inclusión de alta calidad. Con su generador de vídeos de IA, puedes transformar guiones en vídeos atractivos de manera eficiente, agilizando tus esfuerzos de comunicación interna.

¿Qué herramientas creativas ofrece HeyGen para producir contenido DEI atractivo?

HeyGen proporciona un conjunto robusto de herramientas creativas, incluyendo plantillas predefinidas y avatares de IA personalizables, para asegurar que tus vídeos de formación sobre diversidad sean visualmente atractivos. También puedes incorporar elementos de marca personalizados, generar locuciones naturales y elaborar guiones detallados, haciendo de HeyGen una plataforma ideal para presentadores virtuales.

¿Puede HeyGen utilizar avatares de IA y texto a vídeo para microaprendizaje DEI?

Absolutamente, HeyGen sobresale en la creación de módulos de microaprendizaje DEI concisos e impactantes al aprovechar avatares de IA avanzados y potentes capacidades de texto a vídeo. Este generador de vídeos de IA transforma tu guion escrito en contenido de vídeo dinámico generado por IA, perfecto para una formación rápida y digerible.

¿Cómo se benefician los gerentes de RRHH y especialistas en L&D de la plataforma de HeyGen para la inclusión en el lugar de trabajo?

Los gerentes de RRHH y especialistas en L&D se benefician enormemente de HeyGen al producir fácilmente vídeos de formación sobre diversidad profesional que fomentan la inclusión en el lugar de trabajo. El generador de vídeos de IA de la plataforma simplifica el proceso, permitiendo una comunicación interna eficiente y un mensaje coherente en todas las iniciativas DEI.

