Creador de Vídeos de Formación DEI: Crea Contenido DEI Impactante
Crea rápidamente vídeos de formación sobre diversidad atractivos utilizando los avatares de IA de HeyGen para una educación dinámica e inclusiva en el lugar de trabajo.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Desarrolla un módulo de microaprendizaje de 45 segundos para especialistas en L&D, diseñado para refrescar a los empleados existentes sobre aspectos clave de la inclusión en el lugar de trabajo. El estilo visual debe ser limpio y atractivo, utilizando las plantillas y escenas de HeyGen para ensamblar rápidamente un aspecto profesional, asegurando que el contenido sea fácilmente digerible y memorable.
Produce un vídeo de comunicación interna de 1 minuto y 30 segundos, dirigido a todos los empleados de la empresa, que describa nuevas iniciativas para fomentar la inclusión en el lugar de trabajo. El vídeo debe tener una estética pulida y de marca, incorporando elementos de marca personalizados a través de HeyGen para mantener una identidad corporativa coherente en todos los mensajes, con un presentador virtual guiando a los espectadores a través de las actualizaciones.
Crea un corto de 30 segundos para gerentes de RRHH, transmitiendo rápidamente actualizaciones esenciales para los vídeos de formación sobre DEI. El estilo visual debe ser directo e impactante, empleando la capacidad de texto a vídeo de HeyGen para convertir rápidamente contenido escrito en un vídeo dinámico, mejorado con subtítulos claros para accesibilidad y rápida comprensión.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Mejora el Compromiso en la Formación DEI.
Usa presentadores virtuales impulsados por IA para crear formación sobre diversidad e inclusión dinámica y memorable que cautive a los empleados y mejore la retención del conocimiento.
Escala Programas de Formación en Diversidad.
Desarrolla y despliega una gama más amplia de contenido de formación sobre diversidad e inclusión de manera eficiente, alcanzando a todos los empleados a nivel global con un mensaje coherente.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo puede HeyGen simplificar la creación de vídeos de formación sobre diversidad e inclusión?
HeyGen actúa como un creador intuitivo de vídeos de formación DEI, permitiendo a los gerentes de RRHH y especialistas en L&D producir rápidamente contenido de formación sobre diversidad e inclusión de alta calidad. Con su generador de vídeos de IA, puedes transformar guiones en vídeos atractivos de manera eficiente, agilizando tus esfuerzos de comunicación interna.
¿Qué herramientas creativas ofrece HeyGen para producir contenido DEI atractivo?
HeyGen proporciona un conjunto robusto de herramientas creativas, incluyendo plantillas predefinidas y avatares de IA personalizables, para asegurar que tus vídeos de formación sobre diversidad sean visualmente atractivos. También puedes incorporar elementos de marca personalizados, generar locuciones naturales y elaborar guiones detallados, haciendo de HeyGen una plataforma ideal para presentadores virtuales.
¿Puede HeyGen utilizar avatares de IA y texto a vídeo para microaprendizaje DEI?
Absolutamente, HeyGen sobresale en la creación de módulos de microaprendizaje DEI concisos e impactantes al aprovechar avatares de IA avanzados y potentes capacidades de texto a vídeo. Este generador de vídeos de IA transforma tu guion escrito en contenido de vídeo dinámico generado por IA, perfecto para una formación rápida y digerible.
¿Cómo se benefician los gerentes de RRHH y especialistas en L&D de la plataforma de HeyGen para la inclusión en el lugar de trabajo?
Los gerentes de RRHH y especialistas en L&D se benefician enormemente de HeyGen al producir fácilmente vídeos de formación sobre diversidad profesional que fomentan la inclusión en el lugar de trabajo. El generador de vídeos de IA de la plataforma simplifica el proceso, permitiendo una comunicación interna eficiente y un mensaje coherente en todas las iniciativas DEI.