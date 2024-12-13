Generador de Vídeos de Formación DEI: Crea Contenido Inclusivo con IA
Empodera a los equipos de L&D y RRHH para construir una cultura inclusiva sin esfuerzo utilizando los poderosos avatares de IA de HeyGen.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Produce un vídeo informativo de 60 segundos dirigido a equipos globales de L&D y RRHH, utilizando un estilo visual dinámico que muestre entornos globales diversos con música de fondo atractiva. El vídeo debe demostrar el papel crucial de la accesibilidad en la formación mostrando visualmente la función de subtítulos/captions multilingües de HeyGen, permitiendo a los espectadores ver cómo el contenido atractivo puede llegar a una audiencia más amplia de manera efectiva.
Desarrolla un vídeo de 30 segundos, animado y conciso, para pequeñas y medianas empresas que buscan una integración rápida de DEI. El estilo visual debe aprovechar plantillas y escenas personalizables para resaltar la facilidad de creación, mientras una voz amigable de IA explica lo sencillo que es transformar un guion en un vídeo personalizado de diversidad e inclusión usando la capacidad de texto a vídeo desde guion de HeyGen.
Diseña un vídeo de 45 segundos impulsado por una historia para gerentes de RRHH y L&D, empleando un estilo visual profesional con escenas y transiciones variadas para ilustrar un escenario positivo del mundo real resultante de prácticas efectivas de DEI. Una voz en off profesional de IA con sonidos de fondo relevantes narrará esta mini-historia, demostrando cómo las plantillas y escenas atractivas de HeyGen pueden ser utilizadas para vídeos de formación de empleados impactantes y soluciones de e-learning.
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Aumenta el Compromiso con la Formación DEI.
Incrementa el compromiso de los empleados y la retención de conocimientos sobre temas críticos de DEI aprovechando la generación de vídeos impulsada por IA.
Expande el Alcance Global de DEI.
Genera de manera eficiente cursos de formación DEI completos y accesibles, asegurando el alcance a empleados globales diversos con soporte multilingüe.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo ayuda HeyGen a crear vídeos de formación DEI atractivos?
HeyGen empodera a los equipos de L&D y RRHH para producir contenido altamente atractivo utilizando una variedad de plantillas de vídeo y visuales personalizados. Nuestro generador de vídeos de IA hace que sea sencillo transformar tus guiones de formación en vídeos personalizados de diversidad e inclusión con avatares de IA dinámicos y voces en off, asegurando que tu mensaje resuene.
¿Puede HeyGen transformar mis guiones de formación en diversidad existentes en vídeos?
Sí, HeyGen se especializa en la conversión eficiente de texto a vídeo desde guion. Simplemente introduce tu guion de vídeo, y el generador de vídeos de IA de HeyGen creará vídeos de calidad profesional con avatares de IA realistas y voces en off de IA sincronizadas, apoyando capacidades multilingües para un mayor alcance.
¿Qué hace que HeyGen sea una herramienta efectiva para los equipos de L&D y RRHH que desarrollan vídeos de formación para empleados?
HeyGen ofrece una solución simplificada para crear vídeos de formación de empleados impactantes y vídeos de formación DEI. Su plataforma intuitiva, junto con características como subtítulos y opciones de accesibilidad, ayuda a los equipos de L&D y RRHH a desarrollar soluciones de e-learning integrales que abordan temas como la formación en sesgos inconscientes de manera efectiva.
¿Cómo puede HeyGen asegurar que nuestros vídeos de formación DEI presenten avatares y voces de IA diversos?
HeyGen proporciona una amplia selección de avatares de IA diversos y voces en off de IA para representar con precisión diversos orígenes y demografías en tus vídeos de formación DEI. Puedes personalizar aún más estos elementos y aplicar Controles de Marca Personalizados para alinearlos con la cultura inclusiva y el mensaje de tu organización.