Generador de Vídeos de Incorporación DEI: Involucra a Nuevos Empleados Sin Esfuerzo
Crea experiencias de incorporación inclusivas e impactantes rápidamente, aprovechando plantillas personalizables y escenas diversas para cada nuevo empleado.
¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Desarrolla un módulo de formación de 45 segundos para todos los empleados actuales, enfatizando la importancia del lenguaje inclusivo y las prácticas, sirviendo como vídeos de formación cruciales sobre diversidad. Este contenido requiere un estilo visual profesional pero atractivo, con gráficos claros e informativos y una voz en off calmada y tranquilizadora. Aprovechar la función de texto a vídeo de HeyGen permitirá actualizaciones de contenido eficientes.
Genera un clip de reclutamiento dinámico de 30 segundos para candidatos potenciales, mostrando la cultura empresarial vibrante e inclusiva como parte de nuestros esfuerzos del generador de vídeos de incorporación DEI. El vídeo debe tener un estilo visual enérgico con cortes rápidos entre escenas diversas y música moderna y animada, diseñado para atraer a nuevos empleados. Utiliza las plantillas y escenas de HeyGen para crear rápidamente este vídeo convincente.
Produce un segmento de vídeo informativo de 75 segundos para la incorporación de directivos y líderes de equipo, detallando los nuevos requisitos legales de cumplimiento relacionados con la diversidad en el lugar de trabajo. La presentación visual debe ser limpia y autoritaria, con narraciones profesionales y una música de fondo sutil y seria. La función de generación de voz en off de HeyGen garantizará un audio consistente y de alta calidad para esta comunicación crítica.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Aumenta el Compromiso y la Retención en la Formación.
Mejora el compromiso de los empleados y la retención del conocimiento para la incorporación DEI con vídeos impulsados por IA.
Crea Contenido de Incorporación Diverso a Nivel Global.
Crea de manera eficiente contenido de incorporación DEI diverso y llega a todos los nuevos empleados a nivel global con avatares de IA multilingües.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos de incorporación DEI impactantes?
HeyGen actúa como un generador intuitivo de vídeos de incorporación DEI, utilizando avatares de IA avanzados y capacidades de texto a vídeo para crear vídeos de formación sobre diversidad atractivos. Puedes crear contenido atractivo para nuevos empleados de manera eficiente sin habilidades complejas de edición de vídeo.
¿Qué características hacen de HeyGen un potente generador de vídeos de IA para la formación de empleados?
HeyGen es un robusto generador de vídeos de IA que ofrece una amplia gama de plantillas de vídeo y un generador de texto a vídeo sin fisuras. Esto permite a las empresas producir vídeos de formación de empleados de alta calidad rápidamente, agilizando los procesos de incorporación de empleados.
¿Puede HeyGen producir vídeos creativos y personalizados con soporte multilingüe?
Absolutamente, HeyGen está diseñado para la producción de vídeos creativos, permitiendo escenas totalmente personalizables y una biblioteca diversa de plantillas de vídeo. Soporta voces en off y subtítulos multilingües, facilitando la generación de contenido atractivo para nuevos empleados en diferentes contextos lingüísticos.
¿Cómo apoya HeyGen la creación de vídeos con avatares de IA y contenido diverso?
HeyGen aprovecha avatares de IA avanzados para transformar la generación de guiones de vídeo en narrativas visuales dinámicas. Este generador de vídeos de IA permite la creación de vídeos de incorporación profesional y vídeos de formación de empleados, asegurando el cumplimiento legal y una representación inclusiva en el lugar de trabajo.