Creador de vídeos deepfake: Transforma tu contenido con IA

Desbloquea el poder de los avatares de IA para personalizar tu contenido de video sin esfuerzo.

529/2000

Explorar Ejemplos

Agent es el primer motor creativo diseñado para transformar una única instrucción en un video completo.

un collage de imágenes con una que dice dominar el marketing en redes socialesun collage de imágenes con una que dice dominar el marketing en redes sociales

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos comandos.

Agent es el primer motor creativo diseñado para transformar una única instrucción en un video completo.

Indicación 1
Sumérgete en el mundo de la generación de vídeos con IA con este vídeo de 60 segundos, perfecto para creadores de contenido y artistas digitales. Descubre cómo la tecnología de intercambio de caras puede transformar tu narrativa permitiéndote crear vídeos deepfake que son tanto innovadores como visualmente impactantes. El vídeo emplea un estilo visual dinámico y futurista, realzado por el soporte de la biblioteca de medios/stock de HeyGen, para demostrar el infinito potencial creativo de la IA sintética en la personalización de contenido de vídeo.
Indicación 2
Este vídeo de 30 segundos está diseñado para entusiastas de la tecnología y desarrolladores interesados en los aspectos técnicos de las herramientas de IA para deepfake. Destaca la precisión y versatilidad de la tecnología de intercambio de rostros, mostrando cómo los avatares IA de HeyGen pueden ser utilizados para crear deepfakes realistas y éticos. El estilo visual es elegante y moderno, con un enfoque en la destreza técnica de la IA, apoyado por la función de redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones de HeyGen para una visualización óptima en diferentes plataformas.
Indicación 3
Experimenta el futuro del contenido de video personalizado en este video de 45 segundos dirigido a mercadólogos y estrategas de marca. Aprende cómo los generadores de video con IA pueden revolucionar tus campañas de marketing creando mensajes a medida que resuenan con tu audiencia. El video presenta un estilo visual vibrante y atractivo, utilizando la generación de voz en off de HeyGen para añadir un toque profesional al relato de tu marca, asegurando que tu mensaje sea impactante y memorable.
step previewstep preview
Copiar el mensaje
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Mira tu vídeo cobrar vida
background image of a robotic facebackground image of a robotic face

Motor Creativo

Sin equipo. Sin cortes. Solo tu Agente de Video IA trabajando

Agent es el primer motor creativo diseñado para transformar una única instrucción en un video completo.

Creación de Vídeo Nativo

Agent is the first creative engine built to transform a single prompt into a complete video. You describe the idea. Agent returns a fully constructed, publish-ready asset. There is no need to write scripts, manage assets, or piece together content manually.

Generación de vídeo de extremo a extremo

Agent handles the full video creation process. It writes a clear and compelling script based on your idea, selects images that match the tone and message, adds natural and emotion-aware voiceover, applies edits and transitions for polished pacing, and finalizes subtitles, timing, and rhythm for clarity and performance.

Construido con Estructura y Propósito

Unlike traditional workflows that rely on timelines and manual assembly, Agent constructs videos from the ground up. Each output is intentionally designed to match your goal. From messaging and rhythm to scene flow and audience fit. The result is a coherent and purpose-driven video.

Reseñas

Cómo usar un creador de vídeos deepfake

Sigue estos pasos para crear vídeos deepfake personalizados y éticos utilizando herramientas avanzadas de IA.

1
Step 1
Crea tu avatar de IA
Comienza creando un avatar de inteligencia artificial que servirá como base para tu vídeo deepfake. Este avatar puede ser personalizado para coincidir con la apariencia y estilo deseados, asegurando un toque único y personalizado.
2
Step 2
Elige una plantilla o escena
Selecciona entre una variedad de plantillas y escenas para preparar el escenario de tu vídeo. Esta función te permite integrar fácilmente tu avatar de IA en diferentes entornos, mejorando el aspecto narrativo de tu contenido.
3
Step 3
Añadir voz en off y subtítulos
Mejora tu vídeo añadiendo una voz en off generada por IA. También puedes incluir subtítulos o textos en pantalla para hacer tu contenido más accesible y atractivo para un público más amplio.
4
Step 4
Exporta tu vídeo final
Una vez que estés satisfecho con tu creación, exporta el vídeo en el formato deseado. Este paso asegura que tu vídeo deepfake esté listo para ser compartido en diversas plataformas, manteniendo una alta calidad y resolución.

Casos de uso

El creador de vídeos deepfake de HeyGen aprovecha la tecnología de generación de vídeos con IA para crear contenido personalizado y atractivo, utilizando la tecnología de intercambio de rostros y deepfakes éticos para narrativas creativas.

Dale vida a los eventos históricos con narraciones de video potenciadas por IA

.

Use AI to recreate historical moments, making them vivid and relatable for educational and entertainment purposes.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo utiliza HeyGen avatares de IA en la creación de vídeos?

HeyGen utiliza avatares de inteligencia artificial para transformar guiones de texto en videos atractivos, permitiendo a los usuarios crear contenido personalizado y dinámico sin esfuerzo. Esta característica es ideal para aquellos que buscan mejorar la personalización de su contenido en video.

¿Qué convierte a HeyGen en un líder creador de vídeos deepfake?

HeyGen se destaca como creador de vídeos deepfake al ofrecer tecnología avanzada de intercambio de rostros y herramientas de IA sintética, asegurando deepfakes de alta calidad y éticos para proyectos creativos.

¿Puede HeyGen ayudar con la personalización de contenido de video?

Sí, HeyGen destaca en la personalización de contenido de video proporcionando plantillas personalizables, controles de marca y una amplia biblioteca de medios, permitiendo a los usuarios adaptar los videos a sus necesidades específicas.

¿Por qué elegir HeyGen para crear vídeos deepfake?

HeyGen es una excelente opción para crear vídeos deepfake debido a sus robustas capacidades de generación de vídeo con inteligencia artificial, que incluyen la generación de voz en off y el cambio de tamaño de la relación de aspecto, asegurando resultados de vídeo profesionales y versátiles.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo