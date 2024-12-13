Creador de Vídeos de Sistemas de Decisión para Experiencias Interactivas

Crea viajes de vídeo interactivos dinámicos con una interfaz sin código, mejorada por avatares de IA realistas para involucrar a los espectadores.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Diseña un vídeo explicativo convincente de 1 minuto para equipos de DevOps y arquitectos de sistemas, ilustrando cómo un generador de vídeos con IA y una interfaz sin código simplifica los complejos flujos de trabajo de producción de vídeos. Enfatiza la facilidad de integrar la creación de vídeos en sistemas existentes a través de la integración de API, mostrado con demostraciones de interfaces limpias. El estilo visual y de audio debe ser moderno y enérgico, utilizando animaciones vibrantes y una voz amigable e informativa. Aprovecha las plantillas y escenas de HeyGen para ensamblar rápidamente secuencias de aspecto profesional.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo atractivo de 75 segundos para estrategas de marketing y profesionales de L&D, mostrando cómo las plataformas de vídeo interactivas emplean avatares personalizables de IA para crear viajes dinámicos para los espectadores. Destaca el poder de la personalización en los sistemas de decisión, utilizando varios estilos y expresiones de avatares en diferentes escenarios. El vídeo debe tener un estilo visual brillante y optimista con una voz en off clara y conversacional. Usa la función de avatares de IA de HeyGen para dar vida a los personajes y demostrar una representación diversa.
Prompt de Ejemplo 3
Imagina un vídeo integral de 2 minutos para analistas de negocios y directores de marketing global, detallando cómo los creadores de vídeos de sistemas de decisión permiten análisis avanzados robustos y soporte multilingüe dentro de sus procesos de creación y edición de vídeos. Presenta tableros de datos intrincados y ejemplos de alcance global. La estética visual debe ser sofisticada e informativa, con gráficos pulidos y una voz en off profesional disponible en varios idiomas. Emplea la generación de voz en off y subtítulos/captions de HeyGen para llegar efectivamente a una audiencia diversa e internacional.
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Creador de Vídeos de Sistemas de Decisión

Aprende a crear experiencias de vídeo interactivas y atractivas que guíen a los espectadores a través de viajes personalizados con lógica de ramificación y elementos potenciados por IA, sin necesidad de codificación.

1
Step 1
Crea Tu Vídeo Principal
Comienza creando tu contenido de vídeo inicial. Utiliza herramientas intuitivas para la creación y edición de vídeos para diseñar la narrativa fundamental de tu experiencia interactiva.
2
Step 2
Añade Ramas Interactivas
Integra puntos de decisión y caminos de ramificación utilizando lógica condicional. Diseña viajes dinámicos para los espectadores donde las elecciones conducen a diferentes segmentos de vídeo, mejorando el compromiso.
3
Step 3
Selecciona Avatares de IA
Mejora tu vídeo con una entrega personalizada. Incorpora avatares de IA para presentar información o guiar a los espectadores a través de diversas opciones interactivas, añadiendo un toque humano.
4
Step 4
Exporta Tu Vídeo Interactivo
Publica tu vídeo interactivo completado y analiza su rendimiento. Utiliza análisis avanzados para obtener valiosos conocimientos sobre el compromiso de los espectadores y optimizar tus estrategias de contenido interactivo.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Genera Campañas de Marketing Dinámicas

.

Produce anuncios de vídeo interactivos de alto rendimiento rápidamente con IA, mejorando las campañas de marketing para un mayor compromiso y conversiones de la audiencia.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Qué hace que HeyGen sea un generador de vídeos con IA efectivo?

HeyGen es un potente generador de vídeos con IA que simplifica la creación de contenido al permitir a los usuarios producir vídeos profesionales sin esfuerzo. Aprovecha avatares de IA avanzados y capacidades de texto a vídeo, agilizando todo el proceso de creación y edición de vídeos.

¿Cómo se integra HeyGen en los flujos de trabajo de producción de vídeos existentes?

HeyGen agiliza los flujos de trabajo de producción de vídeos ofreciendo una interfaz sin código fácil de usar y opciones robustas de integración de API. Esto permite a las empresas incorporar sin problemas las potentes capacidades de generación de vídeos con IA de HeyGen en sus sistemas existentes para una creación de contenido eficiente.

¿Qué opciones de personalización ofrece HeyGen para el contenido de vídeo?

HeyGen ofrece una amplia personalización para tu contenido de vídeo a través de una amplia gama de plantillas y controles de marca sólidos. Puedes ajustar fácilmente elementos como logotipos y colores para asegurar que todos tus vídeos se alineen perfectamente con la identidad y los requisitos de tu marca.

¿Puede HeyGen ser utilizado para iniciativas de marketing y formación?

HeyGen es una solución ideal para desarrollar campañas de marketing atractivas y módulos de formación completos. Sus avanzados avatares de IA y eficientes características de texto a vídeo permiten la producción rápida de contenido de vídeo profesional de alta calidad adaptado para diversas aplicaciones empresariales.

