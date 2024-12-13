Creador de Vídeos Promocionales de Concesionarios: Aumenta las Ventas con AI

Crea impresionantes vídeos promocionales de coches rápidamente, aumentando las ventas y el compromiso con plantillas personalizables.

Crea un vídeo promocional de coche de 30 segundos diseñado para potenciales compradores que navegan en línea. El estilo visual debe ser elegante y moderno, con movimientos de cámara dinámicos que muestren las características del vehículo, acompañado de música contemporánea animada y una locución profesional generada usando la capacidad de texto a vídeo de HeyGen para articular claramente los beneficios del coche y aumentar las ventas.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo promocional de concesionario de 45 segundos dirigido a clientes existentes y miembros de la comunidad local, destacando tu servicio excepcional y personal amable. Utiliza avatares de AI para representar a representantes de ventas o servicio accesibles, creando una conexión personal con un estilo visual acogedor, iluminación cálida y música de fondo suave para transmitir confianza y calidad en la atención al cliente para campañas de marketing.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo promocional de 20 segundos para usuarios de redes sociales que buscan ofertas inmediatas, anunciando una oferta especial por tiempo limitado o un evento próximo. El estilo visual y de audio debe ser rápido y llamativo, con gráficos audaces y música emocionante, asegurando que la información clave se entregue de manera efectiva a través de subtítulos claros, una capacidad central de HeyGen, para captar a compradores conscientes del valor.
Prompt de Ejemplo 3
Diseña un vídeo auténtico de 60 segundos con el testimonio de un cliente satisfecho, dirigido a compradores escépticos y aquellos que buscan pruebas sociales. El vídeo debe tener un estilo visual conmovedor y genuino con iluminación natural, música de fondo tranquila, e integrar sin problemas imágenes del cliente o material relevante usando la biblioteca de medios/soporte de stock de HeyGen, resultando en vídeos promocionales de coches pulidos que parecen editados profesionalmente con herramientas de edición de vídeo AI.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Creador de Vídeos Promocionales de Concesionarios

Crea vídeos promocionales de concesionarios atractivos con facilidad usando nuestra plataforma impulsada por AI. Diseña rápidamente impresionantes vídeos promocionales de coches para captar la atención y mostrar tu inventario.

1
Step 1
Elige una Plantilla
Comienza con una plantilla de vídeo diseñada profesionalmente adaptada para vídeos promocionales de coches para iniciar rápidamente tu creación.
2
Step 2
Personaliza tu Contenido
Personaliza tu vídeo con detalles específicos del concesionario, controles de marca (logotipo, colores), texto personalizado y música atractiva.
3
Step 3
Genera y Mejora
Utiliza potentes características de AI para refinar tu vídeo promocional, añadiendo locuciones o subtítulos automáticos para un aspecto pulido.
4
Step 4
Exporta y Comparte
Utiliza el cambio de tamaño de relación de aspecto y exportaciones para adaptar tu vídeo a varias plataformas, luego comparte tu vídeo promocional de coche terminado en redes sociales y campañas de marketing.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Muestra Testimonios de Clientes

Desarrolla poderosos vídeos de testimonios de clientes usando AI para construir confianza y credibilidad, influyendo en las decisiones de compra de vehículos y servicios.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen mejorar mis vídeos promocionales de concesionarios y anuncios de coches?

HeyGen permite a los concesionarios crear vídeos promocionales de coches y anuncios atractivos utilizando funciones avanzadas de AI como avatares de AI y texto a vídeo desde guion. Esto te ayuda a aumentar las ventas y el compromiso con contenido promocional de alta calidad y profesional adaptado a tu concesionario.

¿Qué características del editor de vídeo AI ofrece HeyGen para campañas de marketing impactantes?

El editor de vídeo AI de HeyGen proporciona potentes características de AI, incluyendo avatares de AI realistas y generación de locuciones, perfectas para campañas de marketing. También puedes añadir subtítulos automáticos y aprovechar un editor de arrastrar y soltar para producir eficientemente vídeos explicativos y de productos atractivos en línea.

¿Puedo personalizar mis vídeos promocionales con los elementos específicos de mi marca usando HeyGen?

¡Absolutamente! HeyGen ofrece controles de marca robustos, permitiéndote integrar sin problemas el logotipo de tu empresa, colores de marca y gráficos personalizados en cualquier vídeo. También puedes añadir texto personalizado y música de fondo, asegurando que tus vídeos promocionales estén perfectamente alineados con la identidad de tu marca.

¿Qué tan rápido puedo crear vídeos promocionales de alta calidad con la plataforma en línea de HeyGen?

La plataforma impulsada por AI de HeyGen permite la creación rápida de vídeos promocionales de alta calidad utilizando nuestras diversas plantillas de vídeo y la eficiente función de texto a vídeo. Puedes generar rápidamente contenido profesional y exportarlo en varios formatos como 1080p HD MP4, listo para cualquier campaña de marketing o compartir en redes sociales.

