Crea un vídeo de 1 minuto dirigido a Gerentes de TI y Líderes de Compras, demostrando cómo nuestro generador de incorporación de distribuidores optimiza las operaciones. El estilo visual debe ser profesional y limpio, mostrando flujos de trabajo automatizados eficientes y capacidades robustas de gestión documental con texto claro en pantalla y una voz en off segura generada usando la función de generación de voz en off de HeyGen. El audio debe ser preciso e informativo, destacando los beneficios técnicos de la reducción del esfuerzo manual.

Generar Vídeo