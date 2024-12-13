Creador de Vídeos de Resumen de Ofertas: Crea Vídeos Impactantes

Eleva tus resúmenes de ofertas con avatares de AI atractivos para presentar tus ideas clave de manera clara y profesional.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Imagina desarrollar un resumen de oferta en profundidad de 60 segundos para que los gerentes de desarrollo de negocios presenten nuevas oportunidades de inversión a los interesados. Este vídeo debe adoptar una estética sofisticada y corporativa, con transiciones suaves y visualización de datos. Aprovecha la capacidad de texto a vídeo de HeyGen para transformar informes detallados en una narrativa convincente, entregada por un avatar profesional de AI.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo corto de 30 segundos dirigido a equipos de marketing, mostrando la facilidad de crear un vídeo de demostración de producto para una nueva estructura de oferta. El estilo visual y de audio debe ser optimista y altamente visual, utilizando el soporte de la biblioteca de medios/stock de HeyGen para mejorar los gráficos en pantalla, mientras que los subtítulos claros aseguran la accesibilidad y refuerzan los puntos clave.
Prompt de Ejemplo 3
Diseña un resumen de oferta conciso de 50 segundos que simplifique términos complejos para ejecutivos, enfatizando los beneficios estratégicos de la oferta. El estilo visual debe ser minimalista y pulido, con una cálida y autoritaria voz de AI. Utiliza el redimensionamiento de aspecto y exportaciones de HeyGen para asegurar que el vídeo esté optimizado para varias plataformas de presentación, manteniendo una apariencia profesional de alta calidad para cualquier audiencia.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Creador de Vídeos de Resumen de Ofertas

Crea fácilmente vídeos de resumen de ofertas profesionales y atractivos en solo cuatro sencillos pasos para informar a los interesados y cerrar acuerdos más rápido.

1
Step 1
Elige una Plantilla de Vídeo
Comienza tu resumen de oferta seleccionando una plantilla de vídeo profesional de nuestra diversa biblioteca, proporcionando un punto de partida rápido y efectivo para tu contenido.
2
Step 2
Genera una Locución de AI
Eleva tu vídeo de resumen de oferta generando una locución de AI de alta calidad desde tu guion, asegurando una narración clara y atractiva para tu contenido.
3
Step 3
Aplica Tu Identidad de Marca
Asegúrate de que tu vídeo de resumen de oferta refleje tu marca utilizando controles de marca para añadir tu logo, colores específicos y otros elementos alineados con la marca.
4
Step 4
Exporta y Comparte Tu Vídeo
Finaliza tu vídeo de resumen de oferta seleccionando la relación de aspecto deseada y luego expórtalo para compartirlo sin problemas con tu equipo o clientes, optimizando tus esfuerzos de marketing de vídeo.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Construye Confianza con Vídeos de Éxito del Cliente

.

Desarrolla poderosas historias de éxito del cliente utilizando vídeos de AI atractivos, proporcionando prueba social y reforzando el valor de tus ofertas a clientes potenciales.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen mejorar mis esfuerzos de marketing de vídeo creativo?

HeyGen actúa como un avanzado creador de vídeos de AI, permitiendo a los usuarios producir contenido creativo y atractivo de manera eficiente. Aprovecha los avatares de AI y la capacidad de texto a vídeo desde guiones, junto con una rica biblioteca de plantillas de vídeo, para crear visuales atractivos para tu estrategia de marketing de vídeo.

¿Qué tipos de vídeos profesionales puedo crear con HeyGen?

HeyGen es una plataforma versátil diseñada para crear vídeos profesionales como vídeos explicativos, vídeos promocionales y vídeos de demostración de productos. También puedes generar vídeos de resumen de ofertas impactantes, asegurando que todo el contenido esté alineado con la marca mediante controles de personalización de marca.

¿HeyGen ofrece herramientas para la creación y personalización fácil de vídeos?

Sí, HeyGen cuenta con una interfaz fácil de usar con un potente editor de arrastrar y soltar, simplificando la creación de vídeos. Puedes añadir fácilmente subtítulos, utilizar una completa biblioteca de medios de fotos y vídeos de stock, y aplicar controles de marca para mantener una apariencia consistente.

¿Cómo facilita HeyGen la producción eficiente de contenido?

HeyGen agiliza la producción de contenido a través de funciones como grabación de pantalla y cámara, generación automática de locuciones y capacidades de subtítulos. También admite el redimensionamiento de aspecto para diversas plataformas, asegurando que tus vídeos estén listos para canales de distribución diversos.

