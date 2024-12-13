Generador de Vídeos de Resumen de Acuerdos: Crea Presentaciones Más Rápido

Produce vídeos explicativos y presentaciones de ventas atractivas al instante con avatares de AI realistas que cautivan a tu audiencia.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo de presentación de ventas de 60 segundos diseñado para propietarios de pequeñas empresas, enfatizando los beneficios inmediatos de nuestra solución. Emplea visuales dinámicos y enérgicos, aprovechando las plantillas y escenas de vídeo extensas de HeyGen para una producción rápida y una pista de fondo vibrante, asegurando que el guion cobre vida usando Texto-a-vídeo desde guion para una entrega impactante.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo conciso de 30 segundos sobre un acuerdo para equipos de ventas internos y nuevos clientes, delineando claramente la propuesta de valor de una reciente asociación. La presentación visual debe ser clara, con marca y fácil de entender, utilizando los Subtítulos/captions de HeyGen para accesibilidad y el soporte de la Biblioteca de medios/stock para integrar ayudas visuales relevantes, todo acompañado de una voz amigable y tranquilizadora.
Prompt de Ejemplo 3
Crea un vídeo de marketing cautivador de 50 segundos dirigido a profesionales del marketing, ilustrando el poder transformador de usar un generador de vídeo AI para la creación de campañas. Este vídeo debe presentar elementos visuales ricos y creativos con transiciones suaves, aprovechando el redimensionamiento de Aspecto y exportaciones de HeyGen para preparación multiplataforma y sofisticado Texto-a-vídeo desde guion para una voz AI cautivadora.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona la Generación de Vídeos de Resumen de Acuerdos

Transforma fácilmente los detalles del acuerdo en presentaciones de vídeo profesionales y atractivas con nuestro intuitivo generador de vídeos AI, asegurando que tus propuestas destaquen.

1
Step 1
Crea Tu Guion del Acuerdo
Comienza introduciendo la información clave de tu acuerdo. Nuestro intuitivo **generador de vídeos de resumen de acuerdos** aprovecha el **texto-a-vídeo desde guion** para convertir sin esfuerzo tu contenido escrito en una narrativa de vídeo dinámica, perfecta para tu próxima presentación de ventas.
2
Step 2
Elige Tu Base Visual
Selecciona entre una diversa gama de **plantillas de vídeo** o comienza con un avatar AI para establecer el escenario de tu resumen de acuerdo. Estas **plantillas y escenas** pre-diseñadas proporcionan un aspecto profesional y consistente, agilizando tu proceso de creación.
3
Step 3
Añade Toques Personales y Marca
Personaliza tu vídeo añadiendo el logotipo de tu empresa, colores y otros elementos de **marca personalizada** usando nuestros intuitivos **controles de marca (logotipo, colores)**. Mejora la claridad con nuestras capacidades de generación de voz en off AI para un sonido pulido.
4
Step 4
Genera y Comparte Tu Vídeo
Produce tu **Vídeo de Ventas** final de alta calidad con facilidad. Una vez generado, comparte tu vídeo con confianza usando un **enlace de compartición rastreable** para monitorear el compromiso y obtener valiosos insights sobre tus presentaciones de ventas.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Promociona Destacados de Productos y Acuerdos

.

Crea rápidamente vídeos atractivos para redes sociales que destaquen características de productos y anuncien resúmenes de acuerdos, cautivando a tu audiencia.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la generación de vídeos AI para proyectos creativos?

HeyGen permite a los usuarios crear vídeos AI profesionales sin esfuerzo transformando texto en contenido atractivo. Utiliza una amplia gama de plantillas de vídeo y avatares de AI realistas para dar vida a tu visión creativa de manera rápida y eficiente con nuestro intuitivo AI de texto-a-vídeo.

¿Puede HeyGen crear vídeos de productos con marca y presentaciones de ventas atractivas?

Absolutamente. HeyGen es un generador excepcional de vídeos de productos, permitiéndote producir vídeos de ventas de alta calidad con marca personalizada. Integra tus logotipos y colores para mantener la consistencia de la marca en todos tus vídeos de marketing y presentaciones de ventas.

¿Qué capacidades de AI ofrece HeyGen para crear vídeos explicativos atractivos?

HeyGen proporciona robustas capacidades de AI para vídeos explicativos, incluyendo generación avanzada de voz en off AI directamente desde tu guion. Nuestro AI de texto-a-vídeo asegura que tu mensaje se entregue de manera clara y profesional, haciendo que los conceptos complejos sean fáciles de entender.

¿HeyGen admite la creación de contenido diverso, como vídeos de incorporación atractivos?

Sí, HeyGen es versátil para diversas necesidades de contenido, incluyendo vídeos de incorporación impactantes y soluciones de generador de vídeos de resumen de acuerdos. Aprovecha nuestros avatares de AI dinámicos y extensas plantillas de vídeo para producir contenido personalizado para cualquier propósito.

