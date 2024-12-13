El Creador Definitivo de Vídeos de Formación en Seguridad de Datos para Equipos

Produce vídeos de formación en seguridad de datos atractivos para combatir el phishing y las brechas de datos utilizando nuestros avatares de IA realistas.

Crea un vídeo de 1 minuto basado en escenarios para nuevos empleados, centrado en reconocer intentos comunes de phishing y prevenir brechas de datos. El estilo visual debe ser accesible y ligeramente interactivo, utilizando los avatares de IA de HeyGen para demostrar tanto acciones correctas como incorrectas, acompañado de una generación de voz en off clara y tranquilizadora.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo de formación profesional de 90 segundos dirigido a todo el personal para su formación anual en concienciación sobre seguridad, destacando las mejores prácticas para crear contraseñas seguras y habilitar la autenticación multifactor. Emplea un estilo visual limpio con texto prominente en pantalla a través de subtítulos/captions para reforzar los pasos clave, aprovechando las diversas plantillas y escenas de HeyGen para mantener un tono autoritario.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo de formación en cumplimiento de 2 minutos para departamentos que manejan datos sensibles de clientes o de la empresa, como RRHH o legal, detallando protocolos de manejo seguro de datos y requisitos regulatorios. El vídeo debe tener un estilo visual informativo y serio, incorporando metraje relevante de la biblioteca de medios/soporte de stock de HeyGen, todo generado de manera eficiente utilizando la función de texto a vídeo de HeyGen a partir de un guion.
Prompt de Ejemplo 3
Diseña un vídeo de consejos rápidos de 45 segundos para trabajadores remotos y empleados que usan dispositivos personales, cubriendo prácticas esenciales de seguridad de dispositivos móviles para prevenir la pérdida de datos. El estilo visual y de audio debe ser moderno, rápido y conciso, con avatares de IA dinámicos y optimizado para varios tamaños de pantalla a través del redimensionamiento y exportaciones de relación de aspecto de HeyGen para una fácil distribución.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona un Creador de Vídeos de Formación en Seguridad de Datos

Crea rápidamente vídeos de formación en seguridad de datos atractivos y precisos para aumentar la concienciación sobre seguridad y el cumplimiento en toda tu organización.

1
Step 1
Crea Tu Contenido de Formación
Comienza convirtiendo tus guiones de seguridad de datos en contenido de vídeo atractivo utilizando texto a vídeo. Alternativamente, selecciona de una biblioteca de plantillas profesionales para construir rápidamente tus módulos de formación en concienciación sobre seguridad.
2
Step 2
Elige Tu Presentador de IA
Mejora el compromiso seleccionando un avatar de IA diverso para transmitir tus mensajes de seguridad de datos. Nuestros avatares de IA dan vida a tu guion, haciendo que los temas complejos sean más comprensibles para los empleados.
3
Step 3
Personaliza y Refina
Aplica la identidad única de tu marca con logotipos y colores personalizados. Genera voces en off de sonido natural y añade subtítulos para asegurar que tus vídeos de formación en cumplimiento sean accesibles e impactantes.
4
Step 4
Exporta y Distribuye
Descarga tus vídeos de formación en seguridad de datos completados en varios formatos de relación de aspecto adecuados para cualquier plataforma. Integra sin problemas tu nuevo contenido en tu Sistema de Gestión de Aprendizaje (LMS) para un fácil despliegue a los empleados.

Casos de Uso

Desmitifica Conceptos Complejos de Seguridad

Transforma temas complejos de seguridad de datos en vídeos claros, comprensibles y visualmente atractivos, haciendo que la formación en cumplimiento sea accesible para todos.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen mejorar nuestros vídeos de formación en seguridad de datos?

HeyGen, un generador de vídeos con IA, te permite crear contenido de vídeo altamente atractivo para la formación en seguridad de datos. Puedes transformar la formación compleja en concienciación sobre seguridad en lecciones claras y memorables utilizando avatares de IA y escenas dinámicas.

¿Qué características técnicas ofrece HeyGen para la creación escalable de vídeos de formación en cumplimiento?

HeyGen proporciona capacidades robustas de texto a vídeo, voz en off de IA en múltiples idiomas para la localización e integración fácil para la distribución en LMS. Esto agiliza el proceso técnico de producir contenido extenso de vídeos de formación en cumplimiento.

¿Puedo personalizar los avatares de IA y las plantillas para escenarios específicos de formación en concienciación sobre seguridad?

¡Absolutamente! HeyGen permite una amplia personalización de avatares de IA y ofrece una variedad de plantillas para adaptarse a escenarios específicos de formación en concienciación sobre seguridad, como simulaciones de phishing o brechas de datos. Esto asegura que la creación de tus vídeos se alinee perfectamente con tu marca y mensaje.

¿Qué tan rápido puede HeyGen ayudarnos a producir vídeos efectivos de incorporación de empleados para la seguridad de datos?

Con HeyGen, puedes producir rápidamente vídeos profesionales de formación en seguridad de datos para la incorporación de empleados en minutos, no días. Su interfaz intuitiva y herramientas impulsadas por IA aceleran significativamente tu flujo de trabajo de creación de vídeos.

