Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Produce un vídeo explicativo conciso de 45 segundos dirigido a gestores de productos SaaS, ilustrando cómo los "vídeos basados en datos" pueden generarse y refinarse rápidamente. La estética visual debe ser elegante y moderna, utilizando gráficos animados para visualizar puntos de datos, acompañados de una voz en off informativa. Enfatiza las "capacidades de refinamiento y edición" de HeyGen mostrando varios "Plantillas y escenas" que agilizan la producción de contenido enfocado en la "personalización con IA".
Diseña un vídeo energético de 60 segundos para redes sociales dirigido a creadores de contenido, inspirándolos a generar "contenido para redes sociales" atractivo con un esfuerzo mínimo. El estilo visual y de audio debe ser rápido, incorporando música de tendencia y visuales vibrantes de la función "Biblioteca de medios/soporte de stock". Muestra cómo se mantiene el "control creativo" mientras se añaden automáticamente "Subtítulos/captions" para captar la atención, posicionando finalmente a HeyGen como el "creador de vídeos" definitivo para clips rápidos e impactantes.
Elabora un vídeo profesional de actualización corporativa de 30 segundos dirigido a departamentos de RRHH, anunciando una nueva política o iniciativa de la empresa. El estilo visual debe ser pulido y consistente con la marca corporativa, con un tono amigable pero autoritario de un avatar de IA. Demuestra cómo "automatizar la creación de vídeos" para comunicaciones internas, utilizando "Plantillas y escenas" para asegurar la alineación de la marca y exportar eficientemente en varios formatos usando "Redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones" para acomodar diferentes plataformas para narrativas visuales convincentes.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Crea Vídeos de Marketing Basados en Datos.
Produce rápidamente anuncios de vídeo refinados y de alto rendimiento aprovechando la IA para contenido informado por datos y segmentación.
Crea Contenido Atractivo para Redes Sociales.
Desarrolla vídeos y clips cautivadores para redes sociales, refinando mensajes para lograr el máximo compromiso e impacto en la audiencia.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo facilita HeyGen el control creativo y la narrativa visual en la producción de vídeos?
HeyGen ofrece un extenso control creativo con avatares de IA personalizables y funcionalidad de texto a vídeo, permitiendo a los usuarios crear narrativas visuales convincentes. Proporciona herramientas robustas para refinar contenido y utilizar una variedad de plantillas para producir vídeos de marketing profesionales.
¿Puede HeyGen refinar y editar contenido de vídeo después de la generación inicial?
Sí, HeyGen proporciona capacidades robustas de refinamiento y edición para perfeccionar tu contenido de vídeo. Los usuarios pueden ajustar guiones de texto a vídeo, personalizar la marca y utilizar varias escenas para asegurar precisión y control sobre el resultado final.
¿Cuáles son las capacidades de HeyGen para automatizar la creación de vídeos y personalizar contenido?
HeyGen automatiza la creación de vídeos de manera eficiente convirtiendo texto a vídeo usando avatares de IA realistas y generación avanzada de voz en off. Esto permite a los usuarios producir rápidamente vídeos de marketing personalizados con subtítulos y captions integrados, agilizando el proceso de creación de contenido.
¿Ofrece HeyGen versatilidad para la creación de contenido de vídeo diverso?
Sí, HeyGen sirve como una solución versátil de producción de vídeos, ofreciendo plantillas, una rica biblioteca de medios y controles de marca para satisfacer diversas necesidades de contenido. Soporta la creación de vídeos de marketing profesionales, materiales de formación y contenido atractivo para redes sociales en varios formatos de relación de aspecto.