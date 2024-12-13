Los potentes agentes de vídeo de IA de HeyGen son versátiles para diversas necesidades de comunicación interna y e-learning, desde la creación de vídeos explicativos atractivos hasta módulos completos de Aprendizaje + Desarrollo. Son efectivos para aumentar el compromiso y la retención en la formación sobre temas como Salud y Seguridad y la incorporación de nuevos empleados.