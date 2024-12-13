Desbloquea la Eficiencia con un Generador de Vídeos Tutoriales de Tablero

Crea vídeos tutoriales profesionales sin esfuerzo. Convierte tus guiones en guías visuales atractivas usando nuestra capacidad de Texto a vídeo desde guion.

Imagina crear sin esfuerzo un vídeo tutorial de 45 segundos para usuarios principiantes, presentado con visuales brillantes y claros y una voz en off amigable y optimista. Este vídeo atractivo, un ejemplo destacado de un generador de vídeos tutoriales con IA en acción, presenta un avatar de IA realista que guía a los espectadores paso a paso, todo potenciado por la generación de voz en off precisa de HeyGen para máxima claridad.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Elabora una pieza de documentación en vídeo profesional de 60 segundos para equipos internos y nuevos empleados, utilizando una estética visual limpia y un tono instructivo y calmado. Enfócate en transformar texto complejo en procedimientos operativos estándar simplificados con IA, fácilmente alcanzable a través de la avanzada funcionalidad de Texto a vídeo desde guion de HeyGen e incluyendo subtítulos esenciales para mejorar la comprensión.
Prompt de Ejemplo 2
¿Cómo pueden los profesionales de ventas y marketing producir rápidamente presentaciones impactantes para clientes? Desarrolla un vídeo dinámico de 30 segundos con gráficos modernos y elegantes y una voz segura y persuasiva, mostrando cómo las plantillas impulsadas por IA de HeyGen y su extensa biblioteca de medios/soporte de stock elevan el compromiso y la profesionalidad, haciendo que cada presentación sea inolvidable.
Prompt de Ejemplo 3
Transforma el contenido extenso de plataformas de E-Learning en un vídeo instructivo convincente de 90 segundos para educadores y gerentes de formación. Presenta visuales educativos paso a paso combinados con una voz clara y autoritaria, demostrando cómo la capacidad de Texto a vídeo desde guion de HeyGen convierte sin problemas instrucciones detalladas en tutoriales profesionales, ofreciendo redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones versátiles para diversas plataformas.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona un Generador de Vídeos Tutoriales de Tablero

Crea sin esfuerzo vídeos tutoriales atractivos y precisos para cualquier tablero con nuestra plataforma impulsada por IA, transformando explicaciones de datos complejas en guías visuales claras y profesionales.

1
Step 1
Crea tu Guion de Tutorial
Comienza escribiendo o pegando tu contenido para el tutorial del tablero. Nuestra función de **Texto a vídeo desde guion** te permite convertir instantáneamente tus explicaciones escritas en una narrativa de vídeo dinámica, lista para el enriquecimiento visual.
2
Step 2
Selecciona tu Avatar de IA
Elige entre una amplia gama de **avatares de IA** para presentar tu tutorial. Estos presentadores digitales añaden un toque profesional, haciendo que tu documentación en vídeo sea atractiva y relatable para los espectadores.
3
Step 3
Personaliza Visuales y Marca
Integra capturas de pantalla de tu tablero y aplica los colores y logotipos de tu marca usando **Controles de marca**. Esto asegura que tus tutoriales profesionales sean consistentes con la identidad de tu empresa.
4
Step 4
Genera y Exporta tu Vídeo
Una vez que tu tutorial de tablero esté completo, genera fácilmente tu vídeo final. Utiliza **Redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones** para asegurar que tus vídeos tutoriales terminados estén perfectamente formateados para cualquier plataforma o dispositivo.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Simplifica Conceptos Complejos de Tableros

.

Crea documentación en vídeo clara y atractiva para tableros complejos, haciendo que las características complejas sean fácilmente comprensibles.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de tutoriales profesionales?

HeyGen es un avanzado generador de vídeos tutoriales con IA que simplifica la creación de tutoriales profesionales transformando texto en vídeos atractivos con avatares de IA realistas y voz en off generada por IA, aprovechando su plataforma de IA generativa.

¿Puede HeyGen ayudarme a producir documentación en vídeo efectiva para procedimientos operativos estándar?

Absolutamente. HeyGen agiliza el proceso de creación de documentación en vídeo y procedimientos operativos estándar con IA al ofrecer plantillas impulsadas por IA y un editor de vídeo intuitivo, asegurando que tus procedimientos operativos estándar se comuniquen claramente.

¿Qué capacidades ofrece HeyGen para generar vídeos de formación de paneles de informes?

HeyGen funciona como un potente generador de vídeos tutoriales de tablero, permitiendo a los usuarios crear vídeos de formación de paneles de informes completos para plataformas como Power BI, mejorando la claridad para equipos internos y presentaciones a clientes.

Más allá de los tutoriales, ¿cómo eleva la IA generativa de HeyGen diversos contenidos?

La plataforma de IA generativa de HeyGen potencia la creación de contenido diverso, desde plataformas de E-Learning hasta marketing, utilizando avatares de IA y voz en off generada por IA para producir contenido de vídeo de alta calidad y escalable sin esfuerzo.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo