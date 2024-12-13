Creador de Vídeos de Ofertas Diarias: Crea Promociones Atractivas Rápidamente

Aumenta las ventas con vídeos de ofertas diarias atractivos. Crea promociones atractivas sin esfuerzo generando vídeos profesionales a partir de guiones de texto a vídeo.

Diseña un vibrante vídeo de 30 segundos sobre ofertas diarias para propietarios de pequeñas empresas y tiendas de comercio electrónico, mostrando una venta flash con visuales brillantes y enérgicos y música animada, utilizando las extensas Plantillas y escenas de HeyGen para lanzar rápidamente promociones atractivas.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Produce un vídeo promocional moderno de 45 segundos dirigido a profesionales del marketing y creadores de contenido en línea, con un avatar de AI explicando una oferta de servicio por tiempo limitado con un estilo visual limpio y profesional y una voz amigable generada a través de la capacidad de generación de Voz en off de HeyGen.
Prompt de Ejemplo 2
Crea un vídeo de descuento de 60 segundos dirigido a consumidores que buscan valor y compradores en redes sociales, demostrando cómo canjear un descuento por múltiples artículos con visuales persuasivos y una voz en off entusiasta, mejorado aún más con Subtítulos claros de HeyGen.
Prompt de Ejemplo 3
Crea un dinámico anuncio de marketing en vídeo de 30 segundos para emprendedores y startups que lanzan nuevos productos, generado rápidamente a partir de un guion utilizando la función de Texto a vídeo de HeyGen, con visuales rápidos y música motivadora para resaltar una oferta introductoria.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Creador de Vídeos de Ofertas Diarias

Genera rápidamente vídeos de ofertas diarias atractivos para atraer clientes y aumentar las ventas con nuestro intuitivo Creador de Vídeos Promocionales de AI. Crea promociones atractivas sin esfuerzo.

1
Step 1
Selecciona una Plantilla
Elige entre una amplia variedad de plantillas de vídeo ricas diseñadas para ofertas diarias y promociones para iniciar la creación de tu vídeo.
2
Step 2
Crea Tu Contenido
Añade la información específica de tu oferta diaria, imágenes de productos y texto atractivo. Utiliza nuestro creador de vídeos de AI para generar visuales atractivos o incluso un avatar de AI para presentar tu oferta.
3
Step 3
Aplica un Acabado Profesional
Mejora tu vídeo con generación de voz en off profesional e integra el logo y colores de tu marca usando nuestros controles de marca para un aspecto consistente.
4
Step 4
Exporta y Comparte
Exporta tu vídeo de oferta diaria en varios formatos de aspecto optimizados para plataformas como redes sociales, asegurando que tus promociones atractivas lleguen a una audiencia más amplia.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Destaca el éxito del cliente con vídeos atractivos de AI

.

Construye credibilidad y confianza para tus ofertas diarias mostrando historias de éxito y testimonios genuinos de clientes.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen ayudarme a crear vídeos promocionales atractivos rápidamente?

HeyGen simplifica la creación de vídeos promocionales atractivos al ofrecer una vasta biblioteca de plantillas de vídeo ricas. Los usuarios pueden personalizar fácilmente estas plantillas con su contenido, generando vídeos promocionales de alta calidad en minutos con este creador de vídeos en línea.

¿Puede HeyGen funcionar como un creador de vídeos de ofertas diarias?

Absolutamente. HeyGen es un eficiente creador de vídeos promocionales de AI diseñado para producir vídeos de ofertas diarias atractivos. Aprovecha los avatares de AI y la generación de voz en off para entregar rápidamente vídeos de descuento atractivos a tu audiencia.

¿Cómo asegura HeyGen una calidad profesional en el marketing de vídeo con AI?

HeyGen permite a los usuarios crear contenido de marketing de vídeo profesional utilizando avanzados avatares de AI y generación de voz en off realista. Esto permite la producción de vídeos de alto impacto con una marca consistente sin necesidad de configuraciones de producción complejas.

¿Qué opciones de personalización están disponibles para mis vídeos promocionales usando HeyGen?

HeyGen ofrece amplias opciones de personalización para tus vídeos promocionales, incluyendo controles de marca para integrar tu logo y colores. También puedes utilizar su biblioteca de medios y ajustar fácilmente las proporciones para compartir sin problemas en plataformas de redes sociales.

