Imagina esto: un vídeo de 60 segundos basado en escenarios para empleados corporativos, ilustrando dramáticamente cómo los fraudes de phishing pueden comprometer fácilmente los datos de la empresa. El estilo visual debe ser elegante y profesional, combinando imágenes del mundo real con superposiciones gráficas, respaldado por una pista de audio suspensiva pero educativa. Emplea los avatares de AI de HeyGen para representar diferentes roles, añadiendo un elemento humano que mejora la retención de conocimiento para esta formación crítica de concienciación sobre seguridad.

