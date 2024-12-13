Generador de Vídeos de Formación en Ciberseguridad: Aumenta la Conciencia Rápidamente

Genera vídeos profesionales de concienciación sobre seguridad al instante desde tus guiones, aprovechando la potente tecnología de "Texto a vídeo desde guion".

Desarrolla un vídeo convincente de 90 segundos para empleados en general que demuestre cómo identificar y evitar estafas de phishing. El estilo visual debe ser atractivo y ligeramente dramático, utilizando avatares de AI para personificar tanto a la víctima como al estafador, mientras una generación de voz en off clara guía a los espectadores a través de las mejores prácticas.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Crea un vídeo instructivo de 2 minutos dirigido a profesionales de TI, centrado en los pasos técnicos necesarios para prevenir brechas de datos comunes mediante una adecuada gestión de parches de seguridad. Utiliza plantillas y escenas limpias y profesionales para ilustrar procesos complejos, asegurando que la información precisa se transmita a través de Texto a vídeo desde el guion.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo impactante de 60 segundos dirigido a gerentes de L&D y RRHH, mostrando la eficiencia de usar un generador de vídeos AI para la creación rápida de módulos de formación para empleados. El estilo visual debe ser moderno y dinámico, destacando la rápida generación de contenido con diversos avatares de AI y una generación de voz en off fluida.
Prompt de Ejemplo 3
Diseña un vídeo de advertencia de 1 minuto para el personal directivo y la alta dirección, explicando la amenaza en evolución de la tecnología deepfake y las tácticas de ingeniería social en entornos corporativos. Emplea un estilo visual serio y de alta tecnología, aprovechando subtítulos/captions claros para reforzar la información clave presentada a través de una sofisticada generación de voz en off.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona un Generador de Vídeos de Formación en Ciberseguridad

Crea fácilmente vídeos atractivos de concienciación sobre seguridad para proteger a tu organización de amenazas cibernéticas y mejorar la retención de conocimiento con herramientas impulsadas por AI.

1
Step 1
Elige Tu Punto de Partida
Inicia tu proyecto seleccionando una plantilla de vídeo pre-diseñada de la biblioteca o comienza Texto a vídeo desde guion pegando tu contenido, estableciendo la base para tu formación en concienciación sobre seguridad.
2
Step 2
Añade Avatares AI y Locuciones
Mejora tu mensaje seleccionando entre una amplia gama de avatares AI para presentar la información. Genera locuciones AI convincentes en múltiples idiomas para personalizar tus módulos de formación para empleados.
3
Step 3
Aplica Personalización de Marca y Subtítulos
Refuerza tu identidad de marca utilizando controles de marca para añadir tu logotipo y colores de la empresa. Incluye subtítulos y captions automáticos para mejorar la accesibilidad y la retención de conocimiento.
4
Step 4
Genera y Comparte Tu Vídeo
Una vez que tu vídeo esté completo, utiliza el generador de vídeos AI para renderizar tu vídeo final de formación en ciberseguridad. Expórtalo en proporciones de aspecto preferidas para una distribución fluida a Sistemas de Gestión de Aprendizaje (LMS) y otras plataformas.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Aclara Conceptos Complejos de Ciberseguridad

.

Transforma amenazas y protocolos de ciberseguridad intrincados en vídeos fáciles de entender, haciendo que los temas complejos sean accesibles para todos los empleados.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos de formación en ciberseguridad?

HeyGen aprovecha su generador de vídeos AI y avatares AI para transformar texto a vídeo desde un guion, simplificando significativamente la producción de vídeos de formación en ciberseguridad atractivos. Esta interfaz de arrastrar y soltar permite un desarrollo rápido de contenido para la formación de empleados.

¿Qué capacidades técnicas ofrece HeyGen para un despliegue robusto de formación en concienciación sobre seguridad?

HeyGen proporciona características técnicas avanzadas como locuciones localizadas en múltiples idiomas y soporte de integración para Sistemas de Gestión de Aprendizaje (LMS). Esto permite la creación y distribución eficiente de módulos de formación en concienciación sobre seguridad personalizados con métricas de comportamiento basadas en el seguimiento.

¿Puede HeyGen personalizar la marca y el contenido para necesidades organizacionales únicas?

Absolutamente, HeyGen permite una amplia personalización a través de sus controles de marca, incluyendo logotipos y colores personalizados, y una rica biblioteca de plantillas de vídeo y escenas. Esto asegura que cada pieza de contenido de formación, desde simulaciones de phishing hasta prevención de brechas de datos, se alinee con tu OSINT y la identidad de marca específica de tu empresa.

¿Cómo puede HeyGen ayudar a mejorar la retención de conocimiento en los programas de formación de empleados?

Utilizando avatares AI realistas y plantillas de vídeo dinámicas, HeyGen produce contenido altamente atractivo que mejora la retención de conocimiento para temas críticos como defensas digitales e ingeniería social. Las capacidades profesionales de creación de vídeos hacen que la información compleja sea más digerible y memorable.

