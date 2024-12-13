Desarrolla un vídeo explicativo animado de 45 segundos dirigido a empleados corporativos para aumentar la conciencia sobre los ataques de phishing comunes. El estilo visual debe ser atractivo y ligeramente lúdico, utilizando colores brillantes y gráficos en movimiento simples para transmitir los peligros de los correos electrónicos sospechosos, acompañado de una voz en off clara y amigable. Destaca el uso de la generación de voz en off de HeyGen para asegurar un audio consistente y de alta calidad en diferentes idiomas para equipos globales.

