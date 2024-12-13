Generador de Vídeos Personalizable para Resultados Profesionales

Crea vídeos únicos y profesionales con facilidad aprovechando avatares de IA dinámicos para tu marca.

Produce un vibrante vídeo de marketing de 30 segundos para propietarios de pequeñas empresas que lanzan un nuevo producto ecológico. El estilo visual debe ser moderno y limpio, mostrando las características del producto con cortes rápidos y atractivos, complementado por una banda sonora animada y una generación de voz en off amigable y profesional que explique los beneficios del producto, enfatizando la simplicidad de crear vídeos de marketing atractivos.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Crea un dinámico vídeo promocional de 45 segundos adaptado para gestores de redes sociales que buscan aumentar el compromiso de la audiencia. Visualiza una presentación rápida y rica en imágenes con gráficos audaces y diversos avatares de IA interactuando sin problemas, acompañados de música moderna y enérgica. El guion debe ser elaborado utilizando Texto a vídeo desde guion y centrarse en cómo un generador de vídeo personalizable potencia la libertad creativa en el contenido de redes sociales.
Prompt de Ejemplo 2
Diseña un vídeo instructivo profesional de 60 segundos para creadores de cursos en línea que promueven un módulo educativo avanzado. Los visuales deben ser pulidos e informativos, con transiciones suaves y texto en pantalla claro generado con Subtítulos/captions para reforzar conceptos clave. Una música de fondo calmante y autoritaria debe acompañar una generación de voz en off confiada derivada directamente del Texto a vídeo desde guion del módulo, otorgando a los usuarios un control creativo excepcional sobre sus vídeos de calidad de estudio.
Prompt de Ejemplo 3
Imagina un clip promocional conciso de 15 segundos para aspirantes a creadores de contenido que buscan compartir rápidamente nuevas ideas o actualizaciones. Este vídeo necesita un estilo visual rápido y vibrante, aprovechando diversas Plantillas y escenas de la biblioteca de medios/soporte de stock para lograr transiciones rápidas y llamativas. Combina esto con música moderna y contundente y una breve generación de voz en off impactante para introducir un nuevo concepto de manera efectiva, mostrando la rapidez y conveniencia de un generador de vídeo de IA.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Generador de Vídeos Personalizable

Transforma sin esfuerzo tus ideas en vídeos profesionales de calidad de estudio con nuestro potente creador de vídeos de IA y extensas opciones de personalización.

1
Step 1
Crea tu Guion
Comienza pegando tu guion o ingresando indicaciones de texto. Nuestro generador de vídeos personalizable utiliza esto para impulsar la narrativa de tu vídeo con capacidades de Texto a vídeo desde guion.
2
Step 2
Elige tu Avatar
Selecciona entre una amplia gama de avatares de IA para representar tu mensaje. Personaliza su apariencia y voz para que coincidan perfectamente con tu marca y estilo de contenido.
3
Step 3
Añade Elementos de Branding
Mejora tu vídeo con controles de Branding personalizados. Incorpora tu logo, colores de marca y otros elementos visuales para mantener la consistencia y reforzar tu identidad.
4
Step 4
Exporta tu Vídeo
Una vez que tu vídeo esté perfeccionado, expórtalo fácilmente en el formato de aspecto deseado. Produce vídeos de calidad de estudio listos para cualquier plataforma o audiencia.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Desarrollo de Cursos Escalables

.

Desarrolla y personaliza más cursos educativos de manera eficiente, ampliando tu alcance a una audiencia global con contenido de vídeo atractivo impulsado por IA.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen mejorar mi control creativo sobre la generación de vídeos de IA?

HeyGen empodera a los usuarios con un extenso control creativo a través de sus características de generador de vídeos personalizable. Puedes aprovechar plantillas, incorporar los activos de tu marca y ajustar cada aspecto para producir vídeos de marketing únicos y contenido para redes sociales.

¿Qué opciones avanzadas de personalización ofrece HeyGen para proyectos de vídeo?

HeyGen ofrece robustas opciones de personalización, permitiéndote adaptar cada proyecto de vídeo. Puedes integrar branding personalizado, seleccionar entre varias plantillas y utilizar una interfaz de arrastrar y soltar para crear vídeos de calidad de estudio verdaderamente únicos que se alineen perfectamente con tu visión.

¿Son personalizables los avatares de IA de HeyGen para diversas aplicaciones?

Sí, HeyGen cuenta con avatares de IA altamente personalizables que pueden adaptarse a una amplia gama de aplicaciones. Estos avatares de IA dan vida a tus guiones de generador de texto a vídeo con voces en off realistas y apariencias diversas, ofreciendo una comunicación visual dinámica.

¿Qué hace de HeyGen un creador de vídeos de IA efectivo para la comunicación empresarial?

HeyGen es un creador de vídeos de IA efectivo, simplificando la producción de contenido atractivo. Permite a los usuarios transformar indicaciones de texto en vídeos de calidad de estudio con voces en off profesionales, ideal para vídeos de marketing y comunicaciones internas en múltiples idiomas.

