Generador de Vídeos de Recorrido para Clientes: Crea Demos Atractivas
Transforma tus guiones en vídeos tutoriales dinámicos usando Texto a vídeo, haciendo que las características complejas sean claras para los clientes.
¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Desarrolla un vídeo explicativo de 30 segundos, amigable y accesible, dirigido a propietarios de pequeñas empresas nuevos en la IA, demostrando la facilidad de crear un vídeo tutorial rápido usando nuestra plataforma. Emplea un avatar de IA para guiar a los espectadores a través del proceso con un lenguaje claro y conciso y un estilo de audio ligero y alentador.
Produce un vídeo de recorrido de producto de 60 segundos para nuevos usuarios de software empresarial, ilustrando cómo nuestro creador de vídeos de recorrido transforma la incorporación. Utiliza plantillas y escenas personalizables para mantener una interfaz limpia, con un estilo de audio calmado e informativo para articular claramente cada paso y característica.
Crea un vídeo explicativo dinámico y atractivo de 20 segundos dirigido a los especialistas en marketing en redes sociales, mostrando cómo nuestro generador de vídeos de recorrido para clientes produce rápidamente contenido compartible. Aprovecha la conversión de texto a vídeo desde el guion para crear visuales rápidos sincronizados con música de fondo en tendencia, asegurando una entrega rápida y concisa.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Mejora la Incorporación y Capacitación de Clientes.
Aprovecha la IA para crear vídeos tutoriales dinámicos y recorridos, mejorando el compromiso y la retención de clientes al explicar claramente el uso del producto.
Desarrolla Anuncios de Recorrido de Producto Atractivos.
Produce rápidamente vídeos de recorrido de producto de alto rendimiento usando IA, mostrando efectivamente características clave para atraer nuevos clientes y aumentar las conversiones.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo puede HeyGen ayudarme a crear vídeos de recorrido para clientes atractivos?
HeyGen te permite producir vídeos de recorrido para clientes y vídeos explicativos de manera sencilla. Utiliza avatares de IA, capacidades de Texto a vídeo y plantillas de vídeo personalizables para mostrar características de manera efectiva, mejorando tu proceso de incorporación de clientes.
¿Qué características de IA ofrece HeyGen para hacer vídeos de recorrido de producto?
HeyGen aprovecha características avanzadas de IA como avatares de IA realistas y Texto a vídeo desde guion para simplificar la creación de vídeos de recorrido de producto atractivos. Esta plataforma de IA generativa facilita la adición automática de voces en off profesionales y subtítulos.
¿Puedo personalizar mis vídeos tutoriales para que coincidan con la identidad de mi marca con HeyGen?
Sí, HeyGen ofrece amplias opciones de personalización para tus vídeos tutoriales. Puedes aprovechar plantillas de vídeo personalizables y controles de marca sólidos para asegurar que tu contenido se alinee perfectamente con tu estrategia de marketing, incluyendo logotipos personalizados y colores de marca.
¿Es HeyGen adecuado para generar varios tipos de vídeos de marketing?
Absolutamente. HeyGen es un editor de vídeo versátil y una plataforma de IA generativa diseñada para crear contenido diverso, desde vídeos explicativos y tutoriales hasta recorridos de producto. Sus características, incluyendo la generación de voz de IA y el soporte de medios enriquecidos, mejoran tu estrategia de marketing en general.