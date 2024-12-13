Generador de Vídeos para Clientes: Creación de Vídeos con IA sin Esfuerzo

Aprovecha nuestro generador de vídeos con IA para crear vídeos de marketing personalizados más rápido, transformando texto a vídeo desde el guion con facilidad para un máximo impacto en el cliente.

Imagina un vídeo de marketing personalizado de 45 segundos, diseñado para propietarios de pequeñas empresas y comerciantes de comercio electrónico, que introduce dinámicamente un nuevo producto. Su estilo visual debe ser brillante y enérgico, con impactantes tomas del producto y texto claro en pantalla, mejorado por una voz en off amigable y profesional creada con la función de generación de voz en off de HeyGen, asegurando un audio de alta calidad para esta pieza clave de creación de vídeo con IA.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Para profesionales expertos en tecnología y usuarios de software existentes, un tutorial en vídeo de 60 segundos puede explicar eficazmente nuevas características complejas. Este vídeo debe emplear una estética visual limpia y moderna con gráficos animados para ilustrar cada paso, presentando un carismático avatar de IA de la biblioteca de HeyGen que presenta el contenido claramente, aprovechando la capacidad de texto a vídeo para una generación eficiente de vídeos con IA a partir de tu guion.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo de actualización interna de equipo de 30 segundos para equipos corporativos y comunicadores internos, anunciando una nueva iniciativa de la empresa. El estilo visual debe ser profesional y elegante, incorporando animaciones de texto dinámicas y elementos de marca sutiles, respaldado por una voz de IA confiada de un guion cuidadosamente elaborado transformado directamente en vídeo usando la función de texto a vídeo de HeyGen, demostrando una creación eficiente de vídeos con IA dentro de la plataforma de vídeo de la empresa.
Prompt de Ejemplo 3
Imagina un anuncio promocional cautivador de 15 segundos, perfecto para usuarios de redes sociales y clientes potenciales, diseñado para resaltar un nuevo servicio. Este contenido de formato corto necesita cortes visuales rápidos y atractivos con música de fondo animada, y mensajes cruciales entregados a través de subtítulos/captions de HeyGen para asegurar el máximo impacto incluso cuando se ve en silencio, mostrando el poder de un generador de vídeos para clientes para vídeos de productos efectivos.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Generador de Vídeos para Clientes

Crea vídeos profesionales y personalizados para clientes con IA sin esfuerzo, optimizando tu comunicación y mejorando el compromiso para cualquier caso de uso.

1
Step 1
Crea Tu Guion
Comienza elaborando tu mensaje. Puedes escribir tu guion directamente o utilizar el potente generador de guiones de IA para desarrollar rápidamente contenido atractivo para tu vídeo de cliente.
2
Step 2
Elige Tu Avatar de IA y Voz
Selecciona entre una amplia gama de avatares de IA para representar tu marca. Combina tu avatar elegido con una voz en off de sonido natural generada a partir de tu guion, aprovechando la avanzada tecnología de avatares de IA.
3
Step 3
Aplica Personalización de Marca y Ediciones
Mejora tu vídeo con la identidad única de tu marca. Utiliza los controles de marca para añadir logos, ajustar colores e integrar otros elementos visuales, asegurando que tus vídeos de marketing reflejen el estilo de tu empresa.
4
Step 4
Exporta y Comparte Tu Vídeo
Finaliza tu creación revisándola dentro de la intuitiva plataforma de vídeo. Una vez satisfecho, exporta tu vídeo de cliente de alta calidad en varios formatos de aspecto, listo para su distribución inmediata a través de tus canales deseados.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Muestra Historias de Éxito de Clientes

.

Transforma testimonios de clientes en vídeos de IA atractivos para generar confianza y demostrar valor real de manera efectiva.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen mejorar mis proyectos creativos de vídeo con IA?

HeyGen empodera a los usuarios para elevar sus proyectos creativos de vídeo aprovechando la avanzada IA para la creación de vídeos personalizados. Puedes transformar fácilmente texto en vídeo usando avatares de IA realistas y producir vídeos de marketing impactantes que resuenen con tu audiencia.

¿Qué tipos de avatares de IA están disponibles a través de HeyGen para la generación de vídeos?

HeyGen ofrece una diversa selección de avatares de IA realistas, permitiéndote crear contenido de vídeo atractivo y dinámico. Estos avatares de IA están integrados sin problemas en nuestro generador de vídeos con IA, haciendo sencillo producir vídeos de calidad profesional en diversas aplicaciones.

¿HeyGen ofrece plantillas de vídeo personalizables para una creación de contenido rápida?

Sí, HeyGen cuenta con una robusta biblioteca de plantillas de vídeo personalizables diseñadas para acelerar tu proceso de creación de vídeos con IA. Estas plantillas son perfectas para generar una amplia gama de contenido, incluyendo vídeos de productos atractivos y campañas de marketing, con un esfuerzo mínimo.

¿Puedo personalizar elementos de marca dentro de los vídeos generados por HeyGen?

Absolutamente, HeyGen te ofrece controles de marca completos dentro de su potente editor de vídeo. Esto te permite personalizar fácilmente elementos como tu logo y colores de marca, asegurando una identidad visual consistente en todos tus activos de vídeo en nuestra plataforma.

