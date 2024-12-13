Crea un vídeo introductorio de 45 segundos para nuevos clientes, diseñado para simplificar la configuración inicial del producto. Este segmento del creador de vídeos de formación para clientes debe contar con un avatar de IA amigable que guíe a los espectadores a través de los pasos esenciales con una voz en off clara y calmada, utilizando visuales profesionales y fáciles de seguir para asegurar una experiencia de incorporación fluida.

Generar Vídeo