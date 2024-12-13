Creador de Vídeos de Formación para Clientes: Simplifica el Aprendizaje y el Soporte
Ofrece actualizaciones sin esfuerzo y fomenta el intercambio de conocimientos con generación de voz en off profesional para todo tu contenido de formación.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Imagina un vídeo de formación interna de 60 segundos dirigido a equipos de L&D y empleados, mostrando una nueva política de la empresa. Este vídeo debe ser informativo pero animado, empleando visuales dinámicos de la biblioteca de medios/soporte de stock para mantener la atención, con una voz en off profesional generada a partir de un guion, convirtiendo información compleja en vídeos de formación digeribles.
Desarrolla un vídeo tutorial conciso de 30 segundos para clientes existentes, ilustrando una característica específica del software. El estilo visual debe ser limpio y profesional, centrándose en demostraciones paso a paso, mejoradas con subtítulos precisos para ayudar a la comprensión de todos los espectadores, asegurando un intercambio de conocimientos efectivo.
Produce un vídeo dinámico de 15 segundos de actualización dirigido a todos los clientes y empleados, anunciando una nueva mejora del producto. Este vídeo debe utilizar avatares de IA para un aspecto y sensación modernos, incorporando transiciones rápidas de escenas, diseñado para ser rápidamente redimensionado y exportado para varias plataformas, siendo un excelente ejemplo de cómo crear vídeos de formación para anuncios rápidos y actualizaciones sin esfuerzo.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Mejora el Compromiso y la Retención en la Formación.
Aprovecha la IA para crear vídeos de formación para clientes dinámicos que capturen la atención y mejoren la retención del conocimiento, llevando a usuarios más competentes.
Escala la Formación Global de Clientes.
Produce sin esfuerzo más cursos de formación con IA, ampliando tu alcance a una base de clientes mundial para una educación consistente e impactante.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo puede HeyGen simplificar la creación de vídeos de formación para clientes?
HeyGen, como un avanzado generador de vídeos de IA, te permite crear vídeos de formación para clientes de manera eficiente. Aprovecha los avatares de IA y el texto a vídeo desde guion para agilizar la producción de contenido y atraer a tus clientes.
¿Qué características hacen que HeyGen sea ideal para la formación y la incorporación de empleados?
HeyGen ofrece Avatares de IA y Voces en Off de IA para crear vídeos de incorporación y tutoriales atractivos para empleados. Su reproductor de vídeo multilingüe también asegura que tu formación llegue de manera efectiva a una fuerza laboral global.
¿Puede HeyGen ayudar a los equipos de L&D a mejorar el intercambio de conocimientos?
Absolutamente, la plataforma de IA generativa de HeyGen permite a los equipos de L&D producir rápidamente vídeos de formación y documentación en vídeo de alta calidad. Utiliza plantillas personalizables para asegurar un intercambio de conocimientos consistente y efectivo en toda tu organización.
¿Cómo facilita HeyGen la creación de vídeos de formación atractivos con IA?
HeyGen utiliza Voces en Off de IA y Texto a vídeo desde guion para generar rápidamente vídeos de formación atractivos. También puedes añadir subtítulos automáticos para mejorar la accesibilidad y el compromiso de tu audiencia.