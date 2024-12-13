Generador de Vídeos de Formación para Clientes: Crea Tutoriales Atractivos

Transforma tu formación para clientes con un generador de vídeos de IA. Aprovecha avatares de IA profesionales para crear vídeos de formación atractivos y consistentes rápidamente.

Crea un vídeo instructivo preciso de 90 segundos diseñado para clientes que necesitan formación técnica detallada sobre una nueva función de software. El vídeo debe adoptar un estilo visual profesional e instructivo, presentando un avatar de IA amigable que demuestre claramente pasos complejos con la ayuda de los avatares de IA de HeyGen y mejorado por una generación de voz en off nítida. Este contenido aprovechará el poder de una plataforma de IA generativa para simplificar la comprensión.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo completo de 2 minutos dirigido a usuarios técnicos y socios, informándoles sobre las recientes actualizaciones y funcionalidades del software. El estilo visual y de audio debe ser limpio, directo y altamente informativo, utilizando los subtítulos/captions de HeyGen para mayor claridad y apoyando varios idiomas a través de la generación de voz en off para crear documentación de vídeo generada por IA efectiva para actualizaciones fáciles.
Prompt de Ejemplo 2
Genera un vídeo conciso de 60 segundos específicamente para usuarios finales, proporcionando respuestas rápidas a preguntas técnicas frecuentes. Emplea un estilo de marca y visualmente atractivo, utilizando las plantillas y escenas de HeyGen y convirtiendo eficientemente texto a vídeo desde el guion. Esto actuará como un componente poderoso de tus herramientas de creación de vídeos para crear impresionantes FAQs.
Prompt de Ejemplo 3
Construye una guía de vídeo clara de 1 minuto para el personal de soporte o usuarios avanzados, detallando un proceso de resolución de problemas técnicos. El vídeo debe mantener una presentación guiada paso a paso, incorporando gráficos explicativos de la biblioteca de medios/soporte de stock de HeyGen y una generación de voz en off calmada e instructiva para aclarar procedimientos complejos. Este contenido es vital para una formación técnica efectiva y un intercambio de conocimientos optimizado.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Cómo Funciona el Generador de Vídeos de Formación para Clientes

Transforma sin esfuerzo tu educación al cliente en documentación de vídeo atractiva y precisa del producto, empoderando a los usuarios y escalando tu soporte.

1
Step 1
Crea Tu Guion
Comienza pegando tus materiales de formación existentes o redactando un nuevo guion. Nuestra plataforma admite la conversión sin problemas de texto directamente a formato de vídeo usando Texto a vídeo desde guion.
2
Step 2
Elige Tu Avatar de IA
Selecciona de una diversa biblioteca de avatares de IA para representar tu marca y transmitir tu mensaje. Personaliza su apariencia y sincroniza perfectamente sus movimientos labiales con tu guion.
3
Step 3
Aplica Tu Identidad de Marca
Asegúrate de que tus vídeos de formación se alineen con las directrices visuales de tu empresa. Utiliza los controles de Branding para incorporar tu logo, colores de marca y fuentes personalizadas, manteniendo un aspecto profesional consistente.
4
Step 4
Exporta y Traduce
Una vez que tu vídeo esté completo, expórtalo en varios formatos. Llega fácilmente a una audiencia global con Traducciones con un Clic, haciendo que tu valioso contenido de formación sea accesible para todos tus clientes.

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Aclara Conceptos Complejos en la Formación para Clientes

Transforma características o servicios de productos intrincados en documentación de vídeo fácilmente digerible, mejorando la claridad y la comprensión del cliente.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo utiliza HeyGen la IA para la creación de vídeos técnicos?

HeyGen utiliza su plataforma de IA generativa para transformar información compleja en documentación de vídeo atractiva. Simplifica el proceso permitiendo a los usuarios integrar avatares de IA realistas y voces en off de IA sin problemas, haciendo que la formación técnica y las guías de usuario sean fáciles de producir y entender.

¿Qué medidas de seguridad emplea HeyGen para contenido sensible?

HeyGen prioriza la seguridad de los datos y cumple con SOC 2 y GDPR, asegurando que tu documentación de vídeo sensible y comunicaciones internas estén protegidas. Este cumplimiento robusto proporciona tranquilidad al crear y compartir vídeos de formación confidenciales o guías de usuario dentro de tu organización.

¿Puede HeyGen integrarse con materiales de aprendizaje existentes?

Sí, HeyGen te permite convertir fácilmente materiales existentes en vídeos de formación dinámicos o guías de usuario, mejorando tu biblioteca de vídeos tutoriales. Nuestra plataforma ofrece herramientas eficientes de creación de vídeos para adaptar tu contenido, ahorrando tiempo y asegurando un mensaje de marca consistente.

¿Qué herramientas ofrece HeyGen para compartir contenido de manera eficiente?

HeyGen proporciona capacidades de Smart sharing, permitiéndote compartir tu documentación de vídeo con un simple enlace o incrustar directamente. Con características como comentarios con marcas de tiempo y un Reproductor de Vídeo Multilingüe, HeyGen facilita el intercambio de conocimientos y la colaboración efectiva en tu equipo.

