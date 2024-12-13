Crea un vídeo de bienvenida de 45 segundos diseñado para nuevos usuarios de software, guiándolos a través de su configuración inicial. Este vídeo instructivo debe contar con un avatar de IA amigable que demuestre los pasos clave, utilizando visuales brillantes y limpios y una voz en off alentadora. El objetivo es simplificar procesos complejos y aumentar la adopción de usuarios desde el primer día, aprovechando las diversas Plantillas y escenas de HeyGen para un aspecto profesional y atractivo.

