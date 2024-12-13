Generador de Vídeos de Soporte al Cliente: Mejora el Servicio, Reduce Costes

Transforma texto en vídeos instructivos atractivos y guías de bienvenida en minutos. Usa la función de texto a vídeo de HeyGen para potenciar la habilitación del cliente.

Crea un vídeo de bienvenida de 45 segundos diseñado para nuevos usuarios de software, guiándolos a través de su configuración inicial. Este vídeo instructivo debe contar con un avatar de IA amigable que demuestre los pasos clave, utilizando visuales brillantes y limpios y una voz en off alentadora. El objetivo es simplificar procesos complejos y aumentar la adopción de usuarios desde el primer día, aprovechando las diversas Plantillas y escenas de HeyGen para un aspecto profesional y atractivo.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo instructivo conciso de 60 segundos para clientes existentes, abordando una pregunta frecuente del producto para reducir los tickets de soporte. Este vídeo, perfecto para una base de conocimiento dinámica en vídeo, debe presentar soluciones de manera clara y profesional con superposiciones de texto en pantalla para los puntos clave, y una voz en off calmada y autoritaria. Produce esta guía eficiente convirtiendo directamente un guion detallado utilizando la función de texto a vídeo de HeyGen, asegurando precisión y consistencia.
Prompt de Ejemplo 2
Elabora un vídeo enérgico de 30 segundos específicamente para equipos de ventas, destacando una sola nueva característica del producto para mejorar la habilitación del cliente. El estilo visual debe ser dinámico con cortes rápidos y animaciones atractivas que muestren los beneficios de la característica. Una voz en off clara y entusiasta, fácilmente producida con las capacidades de generación de voz en off de HeyGen, articulará la propuesta de valor, sirviendo como documentación en vídeo efectiva y compartible.
Prompt de Ejemplo 3
Imagina un vídeo de 40 segundos para el personal interno, detallando meticulosamente un nuevo Procedimiento Operativo Estándar (SOP). Esta guía práctica debe usar una estética visual limpia, enfocándose en grabaciones de pantalla o demostraciones de procesos con mínimas distracciones, acompañada de una narración sencilla y profesional. Asegura accesibilidad y claridad utilizando la función automática de Subtítulos/captions de HeyGen, haciendo de este contenido fácilmente digerible una herramienta vital para la formación consistente.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Generador de Vídeos de Soporte al Cliente

Empodera a tus clientes con tutoriales en vídeo atractivos generados por IA, reduciendo los tickets de soporte y mejorando la comprensión del producto. Crea, personaliza y comparte con facilidad.

1
Step 1
Crea Tu Guion de Vídeo
Comienza delineando tu tema de soporte. Utiliza nuestra función de texto a vídeo para transformar tu guion en una narrativa visual atractiva de manera rápida y eficiente.
2
Step 2
Selecciona un Avatar de IA y Escena
Elige entre una amplia gama de Avatares de IA profesionales para presentar tu vídeo de soporte al cliente. Personaliza tus escenas para alinearlas con la estética de tu marca.
3
Step 3
Mejora con Voz en Off Multilingüe
Amplía tu alcance añadiendo voces en off multilingües, asegurando que tu contenido de soporte sea accesible para una audiencia global con una narración de sonido natural.
4
Step 4
Comparte Tu Conocimiento en Vídeo
Genera un enlace compartible para tu vídeo completado, facilitando su integración en tu base de conocimiento o su distribución directa a los clientes para un autoservicio instantáneo.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Simplifica Explicaciones Complejas

.

Desglosa características de producto intrincadas o guías de solución de problemas en vídeos de IA fáciles de entender, minimizando la confusión.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen mejorar mi experiencia de soporte al cliente?

HeyGen te permite crear vídeos de soporte al cliente atractivos, construyendo una Base de Conocimiento en Vídeo integral con Vídeos Instructivos impulsados por IA. Este enfoque ayuda a reducir los tickets de soporte al proporcionar asistencia visual clara y bajo demanda para tus usuarios.

¿Qué hace de HeyGen un generador de vídeos de IA efectivo para empresas?

HeyGen aprovecha la IA avanzada para generar vídeos profesionales utilizando Avatares de IA realistas y capacidades de texto a vídeo, convirtiéndolo en una plataforma de vídeo de IA ideal para las necesidades empresariales. Optimiza la creación de contenido para la habilitación del cliente, la incorporación y los SOP, aumentando la adopción de usuarios.

¿Puede HeyGen ayudar a crear documentación en vídeo y contenido de autoservicio?

Absolutamente, HeyGen está diseñado para simplificar la creación de documentación en vídeo dinámica y enriquecer tus ofertas de autoservicio. Puedes construir fácilmente una Biblioteca de Vídeos Tutoriales integral y compartir vídeos a través de un Enlace Compartible directo, mejorando tu Centro de Ayuda en Vídeo.

¿Cómo facilita HeyGen las actualizaciones fáciles al contenido de vídeo?

HeyGen hace que actualizar el contenido de vídeo sea sencillo, permitiéndote modificar guiones y regenerar vídeos en minutos sin regrabaciones complejas. Nuestro Editor de Vídeo de IA intuitivo y las diversas Plantillas de Vídeo aseguran que tu contenido instructivo se mantenga actualizado y preciso.

