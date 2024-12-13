Generador de Vídeos de Historias de Clientes: Crea Testimonios Poderosos

Produce sin esfuerzo vídeos de historias de clientes impactantes y contenido de marketing. Aprovecha nuestras extensas plantillas y escenas para dar vida a tus narrativas.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Imagina un vibrante vídeo promocional de 30 segundos generado por AI para los especialistas en marketing en redes sociales, mostrando un estilo visual rápido, dinámico y optimista con gráficos modernos y música de fondo enérgica. Demuestra cómo la capacidad de texto a vídeo desde guion de HeyGen, combinada con sus diversos plantillas de vídeo, puede transformar texto simple en contenido atractivo y viral en minutos para creadores de contenido.
Prompt de Ejemplo 2
Desarrolla un vídeo personalizado profesional de 60 segundos para equipos de ventas y departamentos de recursos humanos, apuntando a un estilo visual limpio y corporativo con una voz clara y segura. Ilustra cómo el uso de las plantillas personalizables de HeyGen junto con sus capacidades de generación de voz en off permite a los usuarios crear mensajes de vídeo personalizados a gran escala, haciendo la comunicación más impactante y eficiente para el alcance y la formación interna.
Prompt de Ejemplo 3
Crea un vídeo UGC cautivador de 15 segundos para cualquiera que busque producir contenido en línea rápido y atractivo. El estilo visual debe ser rápido y conciso, complementado con música de fondo atractiva y una narración clara. Destaca la función de subtítulos/captions automáticos de HeyGen y su robusto soporte de biblioteca de medios/stock para ensamblar y pulir rápidamente vídeos de contenido generado por usuarios.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Generador de Vídeos de Historias de Clientes

Transforma rápidamente testimonios de clientes en historias de vídeo atractivas y de marca con avatares AI y visuales dinámicos, impulsando tus esfuerzos de marketing sin esfuerzo.

1
Step 1
Crea Tu Guion de Vídeo
Comienza introduciendo el testimonio de tu cliente como un guion, sirviendo como la base para que nuestra AI genere tu vídeo.
2
Step 2
Selecciona Tu Avatar AI
Elige de la diversa biblioteca de avatares AI de HeyGen para representar visualmente a tu cliente o portavoz de la marca.
3
Step 3
Aplica Elementos de Marca
Personaliza tu vídeo añadiendo el logotipo de tu marca e incorporando esquemas de color específicos para mantener la consistencia visual de tu marketing.
4
Step 4
Exporta Tu Vídeo Final
Finaliza tu producción seleccionando la relación de aspecto deseada y exportando tu vídeo de historia de cliente de alta calidad para su uso inmediato como testimonio.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Involucra Audiencias con Vídeos en Redes Sociales

.

Transforma fácilmente los comentarios y testimonios de clientes en vídeos cautivadores para redes sociales, mejorando el compromiso y ampliando tu alcance.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la generación de vídeos AI con avatares?

HeyGen simplifica la creación de vídeos atractivos utilizando tecnología avanzada de generador de avatares AI. Esto permite a los usuarios transformar texto a vídeo desde guion sin esfuerzo, dando vida a su contenido con avatares AI realistas y generación de voz en off.

¿Puedo personalizar las plantillas de vídeo dentro de HeyGen para mi marca?

Sí, HeyGen ofrece una amplia gama de plantillas personalizables y robustas funciones de edición de vídeo. Los usuarios pueden incorporar fácilmente controles de marca como logotipos y colores específicos de la marca para crear contenido de vídeo personalizado que se alinee perfectamente con su identidad de marca.

¿Qué tipos de vídeos de marketing puede ayudar a crear HeyGen?

HeyGen sirve como un versátil generador de vídeos AI, perfecto para producir diverso contenido de marketing. Esto incluye contenido de generador de vídeos de historias de clientes impactantes, testimonios en vídeo convincentes y vídeos UGC dinámicos, todos diseñados para mejorar tus esfuerzos de marketing.

¿HeyGen admite la creación de vídeos multilingües y la localización?

Absolutamente, HeyGen facilita el alcance global a través de su avanzada generación de voz en off y capacidades de traductor de vídeos AI. Esto permite una localización efectiva de tus vídeos, asegurando que tu contenido atraiga a diversas audiencias en todo el mundo.

