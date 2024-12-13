Crea un vídeo de 45 segundos para nuevos clientes, diseñado para facilitar una incorporación fluida y responder a preguntas comunes sobre la configuración. El estilo visual debe ser limpio y accesible, con un avatar de IA amigable que guíe a los usuarios a través de los pasos iniciales, complementado por un tono de audio claro y tranquilizador. Esto sirve como un excelente mensaje de vídeo personalizado para dar la bienvenida e informar a los nuevos usuarios.

