Transforma las habilidades de tu equipo con una solución de eLearning impulsada por IA. Genera rápidamente módulos atractivos utilizando texto a vídeo desde el guion para aumentar la satisfacción del cliente y reducir costos.

Imagina un vibrante vídeo de 60 segundos que demuestre cómo el creador de formación en atención al cliente de HeyGen agiliza la formación de incorporación para nuevos empleados. Este contenido está dirigido a responsables de RRHH y formación que buscan soluciones eficientes, utilizando avatares de IA profesionales y una voz en off animada para transmitir conceptos clave en un estilo visual limpio y profesional.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Un vídeo instructivo conciso de 45 segundos podría mostrar eficazmente la mejora de las habilidades de comunicación y técnicas de resolución de problemas con HeyGen, dirigido a líderes de equipos de atención al cliente. Su estética visual moderna y dinámica presentaría texto animado y escenas atractivas, ilustrando rápidamente los pasos simplificados a través de texto a vídeo desde el guion.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un inspirador vídeo de 30 segundos que explique los beneficios de los cursos predefinidos para la formación en atención al cliente, incorporando actividades interactivas. Este contenido es para propietarios de pequeñas empresas y emprendedores. Un estilo visual amigable y accesible con generación de voz en off clara y concisa debería resaltar lo fácil que es adaptar estos cursos utilizando las diversas plantillas y escenas de HeyGen.
Prompt de Ejemplo 3
Diseña un vídeo informativo de 90 segundos para Líderes de Experiencia del Cliente, ilustrando cómo la formación continua en atención al cliente asegura una alta satisfacción del cliente y promueve la educación continua dentro de sus equipos. Emplea un estilo visual sofisticado y basado en datos, utilizando subtítulos claros para enfatizar métricas clave y una voz en off experta.
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Cómo Funciona el Creador de Formación en Atención al Cliente

Crea de manera eficiente programas de formación en atención al cliente atractivos y completos que empoderen a tu equipo con habilidades esenciales y mejoren la satisfacción del cliente.

1
Step 1
Selecciona una Plantilla
Inicia tu formación en atención al cliente eligiendo entre las diversas plantillas y escenas de HeyGen, agilizando tu proceso de creación de cursos.
2
Step 2
Genera Contenido de Vídeo
Utiliza avatares de IA y texto a vídeo desde el guion para producir rápidamente lecciones atractivas que cubran los aspectos esenciales de la atención al cliente y las habilidades de comunicación.
3
Step 3
Incorpora Elementos Interactivos
Mejora el aprendizaje con actividades interactivas, como simulaciones de rol impulsadas por IA, permitiendo a tu equipo practicar escenarios de interacción con clientes en el mundo real.
4
Step 4
Distribuye y Realiza Seguimiento
Exporta tu contenido de formación amigable para móviles con subtítulos para asegurar accesibilidad y una amplia distribución entre tus equipos de atención al cliente.

Casos de Uso

Aclara Escenarios Complejos de Atención al Cliente

Utiliza vídeo de IA para desglosar procesos complejos de atención al cliente y escenarios desafiantes en explicaciones visuales claras y fácilmente digeribles para los agentes.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de formación en atención al cliente?

HeyGen actúa como un potente creador de formación en atención al cliente, permitiendo a los usuarios convertir rápidamente guiones en cursos de vídeo atractivos utilizando avatares de IA y tecnología de texto a vídeo. Esto agiliza el desarrollo de formación online de alta calidad para equipos de atención al cliente.

¿Qué características ofrece HeyGen para una formación efectiva en atención al cliente?

HeyGen proporciona una plataforma de formación impulsada por IA con características como generación de voz en off, subtítulos y plantillas personalizables para crear programas de formación en atención al cliente dinámicos. Apoya el desarrollo de actividades interactivas y ayudas laborales para mejorar las rutas de aprendizaje basadas en habilidades.

¿Puede HeyGen utilizarse para la incorporación y la educación continua en atención al cliente?

Absolutamente, HeyGen es una excelente solución de eLearning tanto para la formación de incorporación como para la educación continua en atención al cliente. Sus herramientas versátiles ayudan a crear contenido de formación atractivo, asegurando la confianza de los agentes y mejorando la satisfacción del cliente a través del desarrollo constante de habilidades de comunicación.

¿Es HeyGen adecuado para diversos escenarios de formación en atención al cliente?

Sí, HeyGen es un software de formación en atención al cliente versátil compatible con muchas plataformas LMS, permitiendo formación amigable para móviles y cumplimiento SCORM. Su capacidad para crear vídeos atractivos ayuda a abordar diversas técnicas de interacción con el cliente y resolución de problemas.

