Crea un video cautivador de 30 segundos para los profesionales del marketing que buscan aumentar significativamente la retención de clientes, mostrando cómo los mensajes de video personalizados pueden reconstruir la confianza y el compromiso. El estilo visual debe ser cálido y acogedor, con avatares de IA amigables que entreguen mensajes sinceros, complementados con música de fondo suave y una voz en off clara y empática. Enfatiza la facilidad de crear estos videos impactantes utilizando los avatares de IA y las capacidades de video personalizado de HeyGen.

