Crea un video cautivador de 30 segundos para los profesionales del marketing que buscan aumentar significativamente la retención de clientes, mostrando cómo los mensajes de video personalizados pueden reconstruir la confianza y el compromiso. El estilo visual debe ser cálido y acogedor, con avatares de IA amigables que entreguen mensajes sinceros, complementados con música de fondo suave y una voz en off clara y empática. Enfatiza la facilidad de crear estos videos impactantes utilizando los avatares de IA y las capacidades de video personalizado de HeyGen.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Diseña un video instructivo de 45 segundos dirigido a propietarios de pequeñas empresas y equipos de atención al cliente, detallando un consejo rápido para resolver consultas comunes de los clientes utilizando ayudas visuales. El video debe tener un estilo visual moderno y limpio con música de fondo animada y una voz autoritaria pero servicial. Demuestra cómo las plantillas y escenas de HeyGen y el Texto a video desde guion pueden simplificar explicaciones complejas, asegurando claridad a través de subtítulos automáticos.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un video inspirador de 60 segundos para equipos de ventas y gerentes de marca, ilustrando cómo la narración auténtica de ventas puede cultivar una fuerte lealtad a la marca. Este video dinámico debe presentar narrativas convincentes, visuales profesionales y una banda sonora motivadora, todo unido con una narración poderosa y convincente. Destaca cómo la generación de voz en off de HeyGen y su extensa biblioteca de medios/soporte de stock permiten la creación rápida de contenido de calidad profesional para mejorar el compromiso del cliente.
Prompt de Ejemplo 3
Desarrolla un video elegante de 30 segundos dirigido a gerentes de producto y equipos de éxito del cliente, anunciando una nueva función o proceso de incorporación diseñado para deleitar a los usuarios y mejorar la retención de clientes. Emplea un estilo visual futurista y enérgico con animaciones vibrantes y un video personalizado de IA entusiasta para transmitir emoción. Muestra la capacidad de HeyGen para crear contenido poderoso utilizando video personalizado de IA y Texto a video desde guion, adaptable a varias plataformas con redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones.
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Creador de Videos para Retención de Clientes

Aumenta la lealtad y el compromiso del cliente creando comunicaciones de video personalizadas e impactantes que resuenen con tu audiencia.

1
Step 1
Crea Tu Proyecto de Video Personalizado
Comienza seleccionando entre varias plantillas o construyendo un proyecto desde cero para crear mensajes de video personalizados y atractivos para tus clientes.
2
Step 2
Elige Tu Avatar de IA
Selecciona un avatar de IA para representar tu marca, asegurando una presencia en pantalla consistente y relatable para tus comunicaciones con los clientes.
3
Step 3
Añade Tu Guion y Voz
Introduce el guion de tu mensaje de retención, y nuestro Actor de Voz de IA generará voces en off de sonido natural, haciendo que tu mensaje sea claro e impactante.
4
Step 4
Finaliza y Comparte Tu Mensaje
Añade subtítulos a tu video para mejorar la accesibilidad y comprensión, asegurando que tu mensaje personalizado de retención de clientes llegue efectivamente a cada espectador.

Casos de Uso

Campañas de Reenganche Personalizadas

Produce rápidamente anuncios de video dirigidos con IA para reenganchar a los clientes existentes, fomentando el interés continuo y previniendo la rotación de manera efectiva.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen mejorar el compromiso y la retención de clientes?

HeyGen es una plataforma avanzada de videos personalizados con IA diseñada para crear contenido atractivo que aumenta el compromiso del cliente. Al aprovechar los avatares de IA y las herramientas impulsadas por IA, las empresas pueden producir mensajes de video personalizados a gran escala, fomentando la lealtad a la marca y mejorando la retención de clientes de manera efectiva.

¿Qué tipo de herramientas impulsadas por IA ofrece HeyGen para la creación de videos?

HeyGen proporciona un conjunto completo de herramientas impulsadas por IA para crear videos profesionales. Esto incluye avatares de IA realistas, capacidades de texto a video, opciones de actores de voz de IA y subtítulos automáticos, lo que lo convierte en un potente creador de videos con IA para diversas aplicaciones.

¿Para qué propósitos empresariales puedo usar la plataforma de video de HeyGen?

Los profesionales del marketing y las empresas pueden utilizar la plataforma de video de HeyGen para diversos propósitos, incluyendo la creación de videos de soporte al cliente atractivos, videos de formación informativos y contenido de narración de ventas atractivo. Su versatilidad lo convierte en un creador de videos para retención de clientes ideal para mejorar las comunicaciones en todos los ámbitos.

¿HeyGen proporciona plantillas para agilizar la producción de videos?

Sí, HeyGen ofrece una amplia gama de plantillas y escenas profesionales para agilizar la producción de videos, facilitando que los profesionales del marketing y los creadores comiencen rápidamente. Los usuarios también pueden utilizar controles de marca para mantener la consistencia de la marca en todos los videos producidos en la plataforma.

