Creador de Vídeos de Informes de Clientes: Aumenta el Compromiso y las Ventas

Transforma sin esfuerzo las historias de éxito de clientes en vídeos dinámicos utilizando voces en off de AI y visuales impresionantes para mejorar la prueba social.

Crea un vídeo de testimonio de cliente de 30 segundos dirigido a propietarios de pequeñas empresas y gerentes de marketing, mostrando un estilo visual auténtico y animado con medios vibrantes de stock, enfatizando una experiencia positiva del cliente para construir prueba social. Utiliza las plantillas y escenas de HeyGen para agilizar el proceso de producción y hacerlo profesional sin esfuerzo.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un generador de informes de vídeo de 45 segundos para equipos de ventas y gerentes de producto, resumiendo los resultados de éxito del cliente trimestrales con un tono profesional e informativo. El estilo visual debe ser moderno, incorporando visualizaciones de datos claras, y un avatar de AI entregará la narración, habilitado por los avatares de AI de HeyGen y las capacidades de generación de voz en off.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo explicativo de 60 segundos dirigido a los especialistas en marketing digital y creadores de contenido para presentar una nueva característica del producto. Emplea un estilo visual dinámico y narrativo con una marca personalizada y animaciones atractivas, integrando sin problemas una amplia gama de visuales de la biblioteca de medios/soporte de stock de HeyGen, y asegura una amplia accesibilidad con subtítulos/captions generados automáticamente.
Prompt de Ejemplo 3
Elabora una pieza de documentación en vídeo de 30 segundos para equipos de éxito del cliente, ilustrando una característica específica del producto para la incorporación de nuevos usuarios. El vídeo debe adoptar un estilo visual claro, instructivo y amigable, guiando a los espectadores paso a paso con una voz en off generada directamente desde un guion usando la función de texto a vídeo de HeyGen, asegurando claridad y facilidad de comprensión.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Cómo Funciona el Creador de Vídeos de Informes de Clientes

Transforma datos complejos de clientes en informes de vídeo atractivos sin esfuerzo. Crea vídeos claros, concisos y visualmente atractivos para mostrar los resultados de éxito del cliente.

1
Step 1
Crea tu Guion de Informe
Comienza redactando la narrativa de tu informe de cliente. Aprovecha nuestra plataforma para convertir tu guion de texto en un vídeo dinámico, asegurando que tus ideas clave se comuniquen claramente.
2
Step 2
Selecciona una Plantilla Visual
Elige entre una variedad de plantillas y escenas profesionales diseñadas para informes. Estas plantillas proporcionan un marco estructurado y atractivo para la presentación de tus datos de clientes.
3
Step 3
Añade Voces en Off Profesionales
Mejora tu informe con voces en off de AI que suenan naturales para entregar tu mensaje de manera efectiva. Integra tus elementos de marca para una presentación pulida y consistente.
4
Step 4
Exporta y Comparte tu Vídeo
Finaliza tu vídeo de informe de cliente exportándolo en el formato y relación de aspecto deseados. Comparte fácilmente tu vídeo atractivo en las plataformas relevantes para mostrar el éxito del cliente.

Desarrollar Anuncios de Vídeo de Alto Impacto

Aprovecha las historias de éxito de clientes e informes para crear anuncios de vídeo de alto rendimiento que impulsen conversiones y aumenten la credibilidad de la marca.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen simplificar la producción creativa de vídeos?

El creador de vídeos de AI de HeyGen simplifica la creación de vídeos con plantillas intuitivas y un editor robusto de arrastrar y soltar, permitiendo a los usuarios producir contenido atractivo sin esfuerzo. Puedes aprovechar los avatares de AI y las voces en off de AI para dar vida a tu visión sin habilidades de edición complejas.

¿Qué hace que HeyGen sea ideal para crear vídeos de testimonios de clientes?

HeyGen sirve como un excepcional Creador de Vídeos de Testimonios, permitiéndote producir testimonios de clientes auténticos que construyen confianza y prueba social. Combina fácilmente los resultados de los clientes con visuales impresionantes y elementos de identidad de marca para crear vídeos de marketing atractivos.

¿Puede HeyGen personalizar vídeos con avatares y voces en off de AI?

Sí, HeyGen permite a los usuarios crear vídeos personalizados utilizando una amplia gama de avatares de AI y voces en off avanzadas de AI. Esto permite una creación de contenido eficiente, desde vídeos explicativos hasta comunicaciones internas, asegurando que tu mensaje se entregue de manera clara y atractiva.

¿Para qué tipos de vídeos de negocios es adecuado HeyGen?

HeyGen es altamente versátil, perfecto para generar varios vídeos de negocios, incluidos vídeos de marketing, vídeos explicativos y anuncios en redes sociales. Sus características, como medios de stock y animaciones, permiten la creación de contenido profesional e impactante en diferentes plataformas.

