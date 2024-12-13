Tu Creador de Vídeos de Formación en Relaciones con Clientes

Mejora la retención de clientes y el compromiso de los empleados con vídeos de formación dinámicos, impulsados por los avatares de AI de HeyGen.

Produce una guía concisa de 2 minutos para crear vídeos de formación en relaciones con clientes para nuevos empleados de soporte técnico, ilustrando las mejores prácticas para una comunicación empática. El estilo visual debe ser profesional y limpio, utilizando grabaciones de pantalla de escenarios comunes, complementadas con una voz en off calmada y alentadora generada por avatares de AI para asegurar consistencia y claridad en la instrucción.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Prompt de Ejemplo 1
Crea una demostración convincente de 1 minuto de vídeos de formación en AI para usuarios de software existentes, destacando el nuevo panel de análisis interactivo. Este vídeo debe presentar demostraciones dinámicas en pantalla, gráficos en movimiento elegantes y una música de fondo animada, con información esencial reforzada por subtítulos para accesibilidad y claridad.
Prompt de Ejemplo 2
Desarrolla un módulo de vídeos de formación en servicio al cliente de 90 segundos para representantes de servicio al cliente, centrado en técnicas de desescalada para interacciones desafiantes con clientes. El vídeo debe adoptar un estilo visual basado en escenarios con representaciones empáticas de personajes, presentando una narración profesional pero cálida construida eficazmente usando plantillas y escenas para configurar rápidamente situaciones identificables.
Prompt de Ejemplo 3
Diseña un vídeo instructivo rápido de 45 segundos para crear vídeos de formación sobre cómo navegar por el nuevo sistema CRM para equipos de ventas y soporte. El enfoque visual debe ser rápido, incorporando elementos de estilo infográfico y superposiciones de texto claras y concisas, todo entregado con una voz instructiva enérgica optimizada para varias plataformas a través de redimensionamiento y exportaciones de relación de aspecto.
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Cómo Funciona un Creador de Vídeos de Formación en Relaciones con Clientes

Eleva tu formación en relaciones con clientes con la creación de vídeos impulsada por AI. Produce fácilmente contenido profesional y atractivo que mejora las habilidades de los empleados y la satisfacción del cliente.

1
Step 1
Crea Tu Guion de Vídeo
Redacta tu contenido de formación en relaciones con clientes o genéralo con AI. La capacidad de texto a vídeo desde guion de HeyGen transforma tu texto en un vídeo atractivo, estableciendo la base para tu mensaje.
2
Step 2
Elige Tu Presentador de AI
Selecciona un avatar de AI que mejor represente tu marca. HeyGen ofrece una variedad de avatares de AI realistas y plantillas de vídeo profesionales para entregar tu mensaje con claridad y profesionalismo.
3
Step 3
Añade Elementos Esenciales de Vídeo
Mejora tu vídeo con personalización de marca, música de fondo y asegura la accesibilidad habilitando subtítulos. Esto asegura que tus vídeos de formación en servicio al cliente sean inclusivos e impactantes.
4
Step 4
Exporta Tu Vídeo de Formación
Una vez completado, exporta fácilmente tu vídeo de formación en relaciones con clientes de alta calidad. Utiliza el redimensionamiento y exportaciones de relación de aspecto de HeyGen para integrar sin problemas tu contenido en varias plataformas de aprendizaje.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Muestra Historias de Éxito de Clientes con Vídeos de AI Atractivos

Utiliza vídeos de AI atractivos para ilustrar interacciones exitosas con clientes, ofreciendo ideas prácticas y mejores prácticas para la formación interna.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos de formación en AI?

HeyGen revoluciona la creación de vídeos de formación en AI permitiéndote transformar fácilmente texto en vídeo a partir de un guion usando avatares de AI realistas y generación de voz sofisticada. Este enfoque innovador proporciona un método simplificado para producir contenido instructivo de alta calidad de manera eficiente.

¿Puedo crear rápidamente vídeos de formación profesionales con HeyGen?

Absolutamente, HeyGen actúa como un potente creador de vídeos de formación, permitiendo una producción rápida con su extensa biblioteca de plantillas de vídeo y presentadores de AI. Puedes generar rápidamente materiales de formación completos sin necesidad de habilidades complejas de edición de vídeo.

¿HeyGen admite funciones para vídeos de formación en servicio al cliente accesibles?

Sí, HeyGen asegura que tus vídeos de formación en servicio al cliente sean inclusivos generando automáticamente subtítulos. Esta característica crucial mejora la accesibilidad, haciendo que tu contenido sea comprensible para una audiencia más amplia.

¿Qué opciones de personalización están disponibles para vídeos de formación personalizados?

HeyGen ofrece controles de marca robustos, permitiéndote infundir la identidad única de tu marca en cada vídeo personalizado, incluyendo logotipos y esquemas de color. Esto asegura que tus esfuerzos de creación de vídeos de formación en relaciones con clientes reflejen el estilo específico de tu organización.

