Crea un vídeo de 60 segundos diseñado para nuevos agentes de servicio al cliente y sus formadores, demostrando cómo las simulaciones de rol impulsadas por IA pueden aumentar drásticamente la confianza de los agentes. El estilo visual debe ser profesional y limpio, utilizando texto claro en pantalla para resaltar los puntos clave de aprendizaje, complementado por una voz en off confiada y tranquilizadora. Utiliza la función de texto a vídeo de HeyGen para transmitir de manera eficiente escenarios de formación complejos.

