Desarrolla un vídeo promocional de 90 segundos dirigido a equipos técnicos interesados en las capacidades de HeyGen como una robusta "herramienta de creación de vídeos". El estilo visual debe ser dinámico y moderno, utilizando gráficos animados y "Plantillas y escenas" para mostrar la versatilidad de la plataforma. Enfatiza la facilidad de generar locuciones profesionales con "Generación de voz en off", incluyendo cómo el "soporte multilingüe" puede mejorar los "vídeos de incorporación" globales. El audio debe ser nítido y atractivo, guiando a la audiencia a través de las ventajas técnicas de HeyGen.
Produce un vídeo explicativo de 2 minutos dirigido a departamentos de RRHH que buscan crear "vídeos atractivos" para la "incorporación de empleados". El vídeo debe emplear un avatar de IA amigable y accesible para dar la bienvenida a los nuevos empleados, utilizando "Soporte de biblioteca de medios/stock" para incluir visuales relevantes y de alta calidad de un entorno laboral positivo. Asegúrate de que los "Subtítulos/captions" se muestren de manera prominente para apoyar diversos estilos de aprendizaje y accesibilidad, todo narrado con un tono cálido y acogedor para hacer que el proceso de incorporación sea fluido e informativo.
Diseña un vídeo convincente de 45 segundos para gerentes de producto centrado en el poder del "contenido de vídeo personalizado" a través de la "plataforma impulsada por IA" de HeyGen. Los visuales deben demostrar la rápida personalización y la versatilidad de los "avatares de IA" adaptándose a diferentes marcas. Muestra la flexibilidad del "redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones" para varios canales de distribución. El audio debe ser dinámico y persuasivo, reflejando la eficiencia e impacto de experiencias de vídeo personalizadas para mejorar el compromiso del usuario.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Mejora el Compromiso y la Retención de Clientes.
Crea vídeos de incorporación dinámicos con IA para aumentar el compromiso de los usuarios y mejorar la retención de clientes a largo plazo.
Optimiza la Creación de Programas de Incorporación.
Desarrolla cursos de incorporación completos y vídeos instructivos de manera eficiente para guiar a los nuevos clientes de manera efectiva.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos de incorporación atractivos?
HeyGen es una plataforma impulsada por IA que actúa como un potente creador de vídeos de incorporación de clientes, permitiéndote crear vídeos de incorporación atractivos sin esfuerzo. Aprovecha los avatares de IA y las capacidades de texto a vídeo desde guion para transformar tu contenido en visuales atractivos rápidamente, reduciendo significativamente el tiempo de producción.
¿Puede HeyGen personalizar el contenido de incorporación para varios usuarios o roles?
Sí, HeyGen permite crear contenido de vídeo altamente personalizado, lo que lo hace ideal tanto para la incorporación de usuarios como de empleados. Puedes utilizar plantillas personalizables, incorporar soporte multilingüe e incluso integrar vídeos interactivos para adaptar experiencias a audiencias diversas y rutas de aprendizaje específicas.
¿Qué características técnicas ofrece HeyGen para una producción de vídeo eficiente?
HeyGen proporciona una herramienta integral de creación de vídeos, con funcionalidad avanzada de texto a vídeo desde guion y voces en off de IA realistas para locuciones profesionales. Sus robustas herramientas de edición de vídeo, junto con la generación automática de subtítulos y salida en resolución 4K, aseguran un proceso de generación de vídeo de extremo a extremo eficiente y de alta calidad.
¿HeyGen admite la marca y visuales de alta calidad para mis vídeos de incorporación?
Absolutamente, HeyGen asegura que tus vídeos de incorporación mantengan la consistencia de marca y calidad profesional. Puedes integrar tu kit de marca, elegir entre plantillas personalizables y usar avatares de IA realistas junto con locuciones profesionales para crear contenido pulido y de alta resolución que refleje la identidad de tu empresa.