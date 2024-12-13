Crea un vídeo conciso de 1 minuto que demuestre cómo los nuevos usuarios pueden aprovechar rápidamente HeyGen como un eficaz "creador de vídeos de incorporación de clientes". El vídeo debe contar con un "avatar de IA" profesional narrando, destacando el proceso fluido de transformar instrucciones escritas en "vídeos de incorporación" atractivos utilizando la capacidad de "Texto a vídeo desde guion". Visualmente, mantén una estética elegante de estilo tutorial con capturas de pantalla claras y una música de fondo calmante, asegurando que los usuarios técnicos comprendan la eficiencia de la plataforma para la creación de vídeos simplificada.

Generar Vídeo