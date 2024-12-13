Crea un vídeo instructivo conciso de 1 minuto diseñado para usuarios existentes de software que necesiten comprender rápidamente una nueva actualización de funciones. El estilo visual debe ser limpio y preciso, con grabaciones de pantalla bien sincronizadas del software en acción, acompañadas de una voz en off profesional y calmada generada por AI. Este vídeo debe aprovechar la potente "Generación de voz en off" de HeyGen para explicar claramente la funcionalidad actualizada, asegurando una transición fluida para los equipos técnicos y usuarios avanzados.

Generar Vídeo