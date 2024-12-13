Creador de Vídeos de Viaje del Cliente: Crea Experiencias Atractivas

Involucra a los clientes y aumenta las conversiones con vídeos narrativos atractivos, impulsados por nuestra función de Texto a video desde guion.

Crea un vídeo instructivo de 90 segundos diseñado para ingenieros de software y gestores de productos técnicos, demostrando cómo las capacidades del Agente de Video AI de HeyGen, utilizando Texto a video desde guion y avatares AI integrados, simplifican explicaciones técnicas complejas. El estilo visual debe ser elegante y moderno con grabaciones de pantalla claras y diagramas animados, acompañados de una generación de voz en off precisa e informativa.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Produce un tutorial convincente de 60 segundos para "creador de vídeos de viaje del cliente" dirigido a estrategas de marketing, ilustrando cómo construir vídeos de marketing impactantes con HeyGen. El vídeo debe presentar gráficos dinámicos y música de fondo positiva y motivadora, mostrando la integración perfecta de Plantillas y escenas para una creación de contenido rápida.
Prompt de Ejemplo 2
Desarrolla una guía de 2 minutos de "vídeos de experiencia del cliente" dirigida a representantes de éxito del cliente, detallando la creación de vídeos personalizados para mejorar el compromiso del cliente. Emplea un estilo visual cálido y empático con escenarios relatables y una voz en off amigable, enfatizando el poder de la generación de voz en off y el soporte de biblioteca de medios/stock para personalizar cada mensaje.
Prompt de Ejemplo 3
Elabora un vídeo conciso de 45 segundos para propietarios de pequeñas empresas y creadores de contenido, destacando cómo HeyGen simplifica la producción de vídeos de marketing profesionales. La estética debe ser vibrante y enérgica con música de fondo animada, demostrando la eficiencia del Texto a video desde guion y el redimensionamiento y exportación de relación de aspecto para distribución multiplataforma.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Cómo Funciona Nuestro Creador de Vídeos de Viaje del Cliente

Crea vídeos de viaje del cliente atractivos que resuenen con tu audiencia y mejoren tus esfuerzos de marketing, todo con herramientas intuitivas impulsadas por AI.

1
Step 1
Crea Tu Guion
Comienza delineando el viaje de tu cliente. Utiliza nuestra función de Texto a video desde guion para transformar tu narrativa en una historia visual dinámica, sentando las bases para vídeos de viaje del cliente atractivos.
2
Step 2
Selecciona Tus Visuales
Explora una amplia gama de Plantillas y escenas diseñadas profesionalmente para representar visualmente cada etapa de la experiencia de tu cliente. Elige el fondo perfecto para transmitir tu mensaje de manera efectiva, mejorando tus plantillas de vídeo.
3
Step 3
Personaliza con Voz y Marca
Eleva tu vídeo con generación de voz en off realista. Selecciona entre diversas voces AI y ajusta tu audio para que coincida con el tono de tu marca, asegurando que tus vídeos personalizados realmente conecten con tu audiencia.
4
Step 4
Genera y Comparte Tu Video
Con tu vídeo completo, utiliza fácilmente nuestra función de redimensionamiento y exportación de relación de aspecto para generar tus vídeos de marketing finales en varios formatos. Compártelos en todas las plataformas para involucrar a los clientes en cada punto de contacto.

Crear Anuncios de Vídeo de Alto Rendimiento

Desarrolla rápidamente vídeos de marketing y anuncios impactantes para captar la atención y aumentar las conversiones al inicio del viaje del cliente.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos de viaje del cliente?

HeyGen aprovecha herramientas avanzadas impulsadas por AI, incluyendo avatares AI y capacidades de Texto a video desde guion, para generar eficientemente vídeos de viaje del cliente atractivos. Puedes transformar tu guion en un vídeo convincente con generación de voz en off natural, agilizando significativamente el proceso de producción.

¿Puedo personalizar la marca y el formato de mis vídeos de marketing con HeyGen?

Absolutamente, HeyGen ofrece controles de marca robustos, permitiéndote integrar fácilmente tu logotipo y colores de la empresa en todos tus vídeos de marketing. Además, puedes utilizar el redimensionamiento y exportación de relación de aspecto para asegurar que tu contenido de vídeo personalizado esté perfectamente optimizado para varias plataformas.

¿Qué herramientas y recursos de edición de vídeo proporciona HeyGen para mejorar mi contenido?

HeyGen ofrece un conjunto completo de herramientas de edición de vídeo, incluyendo una vasta biblioteca de medios con recursos libres de derechos y plantillas de vídeo personalizables para iniciar tu creación. Estos recursos te permiten crear vídeos de calidad profesional para cualquier propósito, desde vídeos explicativos hasta contenido para redes sociales.

¿Cómo puede el Agente de Video AI de HeyGen ayudar a crear vídeos de experiencia del cliente personalizados?

El Agente de Video AI de HeyGen utiliza avatares AI de última generación para producir vídeos altamente personalizados que resuenan con tu audiencia, mejorando la experiencia del cliente. Esto permite a las empresas generar eficientemente mensajes personalizados a gran escala, haciendo que el compromiso del cliente sea más impactante.

