HeyGen está diseñado como una plataforma de IA generativa intuitiva, haciendo que la creación de vídeos de IA sea accesible para todos. Simplifica el proceso de responder preguntas comunes de los clientes a través de vídeos, ofreciendo características como texto a vídeo desde guion, generación de voz en off y una amplia gama de plantillas y escenas para producir contenido de alta calidad y atractivo sin esfuerzo.