Generador de Videos de Experiencia del Cliente: Aumenta el Compromiso

Crea videos de servicio al cliente personalizados y de marca con avatares de IA para mejorar el compromiso y la productividad de los empleados.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Crea una narrativa de creación de video de 45 segundos para propietarios de pequeñas empresas, demostrando cómo generar contenido de marketing atractivo. El estilo visual debe ser limpio y profesional, complementado con música motivacional y una narración clara a partir de un guion de texto a video. Enfatiza la facilidad de uso con el texto a video de HeyGen desde el guion y las diversas plantillas y escenas.
Prompt de Ejemplo 2
Produce una comunicación de marca de 60 segundos para departamentos de RRHH corporativos, manteniendo un estilo visual pulido y corporativo con música de fondo orquestal inspiradora. Este video de calidad de estudio contará con un avatar de IA seguro que entregará un anuncio interno importante, aprovechando los avatares de IA de HeyGen, el soporte de biblioteca de medios/stock y los subtítulos/captions integrados.
Prompt de Ejemplo 3
Diseña un video de alcance personalizado de 30 segundos para equipos de ventas, demostrando cómo personalizar videos de IA para clientes específicos. Emplea un estilo visual dinámico y atractivo con música de fondo amigable y una voz de IA directa, destacando los avatares de IA de HeyGen y el cambio de tamaño y exportación de relación de aspecto para contenido personalizado.
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Cómo Funciona un Generador de Videos de Experiencia del Cliente

Crea sin esfuerzo videos de experiencia del cliente atractivos con IA, mejorando la comunicación de tu marca y deleitando a tu audiencia.

1
Step 1
Crea Tu Guion de Video
Comienza introduciendo tu mensaje. Aprovecha el potente texto a video con IA de HeyGen para convertir rápidamente tu contenido escrito en un diálogo hablado atractivo para tu video de experiencia del cliente.
2
Step 2
Selecciona Tu Avatar de IA
Elige entre una amplia gama de avatares de IA para representar a tu marca en pantalla. Estos presentadores realistas entregan tu mensaje con claridad y profesionalismo, haciendo que tus videos de servicio al cliente sean más personales.
3
Step 3
Aplica Tu Identidad de Marca
Personaliza tu video para que coincida con la estética de tu marca. Utiliza los controles de marca de HeyGen para integrar sin problemas tu logotipo, colores de marca y elementos visuales, asegurando un producto final alineado con la marca.
4
Step 4
Exporta y Comparte
Una vez que tu video esté pulido, utiliza la función de cambio de tamaño y exportación de relación de aspecto para generarlo en varios formatos adecuados para cualquier plataforma. Comparte tus videos de calidad de estudio con tu audiencia para mejorar su experiencia.

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Crear Anuncios en Video de Alto Rendimiento

.

Desarrolla contenido de marketing efectivo, incluidos anuncios de alto rendimiento, utilizando el generador de videos de IA de HeyGen para atraer nuevos clientes y mejorar las conversiones.

¿Cómo puede HeyGen mejorar mi creación de videos con IA?

HeyGen permite a los usuarios producir videos de calidad de estudio sin esfuerzo utilizando avanzados avatares de IA y texto a video con IA. Puedes personalizar videos de IA con elementos de marca para alinearlos perfectamente con tu contenido de marketing.

¿Qué hace de HeyGen un generador de videos de IA eficiente para empresas?

HeyGen simplifica la creación de videos transformando guiones en videos dinámicos utilizando texto a video con IA. Esta capacidad aumenta la productividad de los empleados, permitiendo a los equipos generar rápidamente contenido de marketing diverso y comunicaciones internas.

¿Puede HeyGen ayudar a mantener la consistencia de marca en todos mis videos de experiencia del cliente?

Absolutamente, HeyGen ofrece controles de marca robustos, incluyendo logotipos y colores personalizados, asegurando que tus videos de experiencia del cliente siempre estén alineados con la marca. Utiliza plantillas de video versátiles y escenas para entregar consistentemente contenido de marketing profesional y cohesivo.

¿Cómo apoyan los avatares de IA de HeyGen las diversas necesidades de creación de videos?

Los realistas avatares de IA de HeyGen proporcionan una solución versátil para diversas demandas de creación de videos, desde videos de servicio al cliente hasta comunicaciones internas. Estos avatares de IA personalizables te permiten crear contenido de marketing atractivo y personalizado de manera eficiente.

