Generador de Vídeos de Avatares de Clientes: Crea Vídeos de IA al Instante

Genera vídeos realistas para tus avatares de clientes, aprovechando avatares de IA de vanguardia para personalizar tu mensaje.

Crea un vídeo de marketing convincente de 30 segundos que demuestre el poder de un generador de vídeos de avatares de clientes para propietarios de pequeñas empresas y profesionales del marketing, mostrando lo fácil que es dar vida a su cliente ideal. El estilo visual debe ser brillante y atractivo, utilizando gráficos profesionales y una voz en off clara y optimista generada con la función de generación de voz en off de HeyGen, destacando los avatares de IA realistas.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Produce un vídeo elegante de 45 segundos para mostrar productos dirigido a gerentes de producto y negocios de comercio electrónico, ilustrando cómo presentar nuevas características de manera efectiva usando vídeos de IA. La estética debe ser moderna y dinámica, con transiciones suaves y música de fondo profesional que complemente una narración nítida derivada de la capacidad de texto a vídeo de HeyGen, enriquecida con visuales de soporte de biblioteca de medios/stock para explicar conceptos complejos de manera sencilla.
Prompt de Ejemplo 2
Diseña un vídeo instructivo accesible de 60 segundos para equipos de ventas y personal de atención al cliente, explicando cómo un avatar de IA personalizado puede personalizar las interacciones con los clientes y mejorar los módulos de formación. El tono visual debe ser amigable y cálido, utilizando una voz personalizada y gestos naturales, con información crucial reforzada por la función de subtítulos/captions de HeyGen para asegurar claridad para todos los espectadores, fomentando una conexión más profunda con el contenido.
Prompt de Ejemplo 3
Desarrolla un anuncio vibrante de 30 segundos para redes sociales dirigido a gestores de redes sociales y creadores de contenido, destacando las rápidas posibilidades de creación de contenido con un generador de avatares de IA para vídeos UGC atractivos. Este vídeo necesita un estilo visual rápido y moderno con colores vibrantes y música pegajosa y optimista, utilizando las plantillas y escenas de HeyGen para una configuración rápida y redimensionamiento y exportación de aspecto para un despliegue sin problemas en varias plataformas.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona un Generador de Vídeos de Avatares de Clientes

Transforma sin esfuerzo tus ideas en contenido de vídeo atractivo usando avatares impulsados por IA. Crea vídeos personalizados para marketing, ventas y más con facilidad.

1
Step 1
Crea Tu Avatar de IA Personalizado
Comienza diseñando o seleccionando un avatar de IA personalizado único que represente perfectamente tu marca o mensaje, dando vida a tu visión.
2
Step 2
Introduce Tu Guion y Voz
Proporciona el guion de tu vídeo, y nuestra IA convertirá sin problemas el texto en un discurso de sonido natural para tu avatar usando Texto a vídeo desde guion.
3
Step 3
Refina Tu Vídeo con Herramientas Creativas
Mejora tu vídeo con escenas de fondo, música y elementos visuales. Utiliza nuestras Plantillas y escenas para alinearte con la estética de tu marca.
4
Step 4
Genera y Descarga Tu Vídeo Final
Con todos los elementos en su lugar, genera tu vídeo de IA de alta calidad. Usa fácilmente el redimensionamiento y exportación de aspecto para adaptarse a varias plataformas y necesidades.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Vídeos de Historias de Éxito de Clientes

.

Muestra efectivamente historias de éxito de clientes a través de vídeos de avatares generados por IA que generan confianza.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen mejorar mi creación de contenido de vídeo?

HeyGen permite a los usuarios crear contenido atractivo y vídeos de calidad de estudio sin esfuerzo utilizando su avanzado generador de vídeos de IA. Puedes transformar guiones en vídeos dinámicos de IA, aprovechando una vasta biblioteca de plantillas y avatares de IA realistas para diversas necesidades como marketing y ventas.

¿Puedo crear avatares de IA personalizados con HeyGen para mi marca?

Absolutamente. HeyGen te permite generar avatares de IA personalizados, asegurando que la identidad de tu marca esté representada de manera consistente en todo el contenido de vídeo. Puedes personalizar cada aspecto de tu avatar de IA, desde la apariencia hasta la ropa de marca, haciendo que tus vídeos sean únicos y profesionales.

¿Qué tipos de vídeos de IA puedo generar con la plataforma de HeyGen?

Con HeyGen, puedes generar una amplia gama de vídeos de IA, desde clips de marketing cortos hasta módulos de formación completos. Nuestro generador de avatares de IA admite características como clonación de voz, sincronización labial y localización en más de 70 idiomas, permitiendo la creación de vídeos diversos sin necesidad de actores reales.

¿Cómo simplifica HeyGen la producción de vídeos profesionales?

HeyGen simplifica la producción de vídeos profesionales al ofrecer un potente Editor de Estudio que convierte texto en contenido de vídeo atractivo rápidamente. Este generador de vídeos de IA elimina configuraciones complejas, proporcionando una manera rápida y eficiente de crear vídeos de IA de alta calidad para cualquier propósito.

