El Creador de Vídeos Personalizado Definitivo para Contenido Impresionante

Genera vídeos cautivadores para redes sociales con texto a vídeo desde guion, convirtiendo tus palabras en visuales.

Crea un vídeo instructivo convincente de 90 segundos que demuestre cómo los nuevos usuarios pueden aprovechar una "herramienta impulsada por IA" dentro de un "creador de vídeos personalizado" para optimizar su flujo de trabajo de "edición de vídeo". El vídeo debe dirigirse a personas nuevas en la creación de vídeos, mostrando un estilo visual limpio y moderno con segmentos claros de grabación de pantalla y anotaciones. Utiliza las capacidades de HeyGen de "Texto a vídeo desde guion" y "Generación de voz en off" para ofrecer una narración alegre, profesional y amigable que guíe a la audiencia a través del proceso sin problemas.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo promocional dinámico de 60 segundos dirigido a propietarios de pequeñas empresas y profesionales del marketing, ilustrando lo fácil que es crear "vídeos profesionales" utilizando la funcionalidad de "Arrastrar y soltar" de HeyGen. El estilo visual debe ser rápido y enérgico, destacando varios "Plantillas y escenas" en rápida sucesión. Incorpora "avatares de IA" atractivos para explicar los beneficios clave, respaldados por una pista de música de fondo enérgica, dejando claro cómo las "herramientas impulsadas por IA" simplifican el proceso creativo.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo informativo de 1 minuto para creadores de contenido y educadores, detallando la importancia de la accesibilidad y demostrando cómo "generar subtítulos" de manera efectiva para la "edición de vídeo". El estilo visual debe ser claro y directo, centrándose en ejemplos de texto en pantalla y pasos fáciles de seguir. Usa la función de "Subtítulos/captions" de HeyGen junto con una "Generación de voz en off" calmada y autoritaria para explicar el proceso, asegurando que los detalles técnicos se presenten de manera accesible.
Prompt de Ejemplo 3
Elabora un tutorial conciso de 45 segundos para gestores de redes sociales e influencers, mostrando la versatilidad de "Texto a voz" para generar "vídeos cortos" atractivos en varias plataformas. El estilo visual debe ser altamente atractivo y diverso, presentando diferentes "avatares de IA" presentando contenido en varios "redimensionamientos y exportaciones de relación de aspecto". Enfatiza cómo las capacidades de "Texto a vídeo desde guion" de HeyGen pueden transformar rápidamente contenido escrito en visuales atractivos con voces "Texto a voz" animadas y variadas, simplificando todo el proceso de "creador de vídeos".
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Creador de Vídeos Personalizado

Crea vídeos profesionales y personalizados sin esfuerzo con herramientas impulsadas por IA y características intuitivas diseñadas para cualquier necesidad de marketing o redes sociales.

1
Step 1
Selecciona Tu Punto de Partida
Elige entre una diversa biblioteca de plantillas de vídeo para iniciar tu proyecto. Estas escenas prediseñadas proporcionan una base sólida para tu viaje con el creador de vídeos personalizado.
2
Step 2
Crea Tu Contenido Principal
Transforma tus ideas escritas en visuales atractivos. Simplemente pega tu guion y deja que nuestro potente creador de vídeos con IA lo convierta en un vídeo dinámico, completo con funcionalidad de texto a vídeo.
3
Step 3
Aplica Herramientas Profesionales
Mejora el alcance e impacto de tu vídeo generando subtítulos fácilmente. Nuestras herramientas intuitivas aseguran que tu mensaje sea accesible y pulido, ayudándote a generar subtítulos sin esfuerzo.
4
Step 4
Exporta y Comparte Tu Vídeo
Finaliza tus vídeos profesionales ajustando las relaciones de aspecto para varias plataformas y exportándolos en alta definición. Produce vídeos profesionales impresionantes listos para cualquier audiencia.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Vídeos de Historias de Éxito de Clientes

.

Desarrolla vídeos de IA convincentes para mostrar efectivamente historias de éxito de clientes, construyendo confianza y credibilidad.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la edición de vídeo para los creadores?

HeyGen agiliza el proceso de edición de vídeo con sus avanzadas herramientas impulsadas por IA y su interfaz intuitiva de arrastrar y soltar. Esto permite a los usuarios crear vídeos profesionales y contenido de vídeo en línea de manera sencilla, haciendo que las tareas complejas sean simples.

¿Puede HeyGen crear vídeos personalizados con avatares de IA únicos y voces en off?

Sí, HeyGen funciona como un potente creador de vídeos con IA, facilitando la creación de vídeos personalizados utilizando avatares de IA personalizados e integración de texto a voz para generar voces en off realistas. También puedes utilizar diversas plantillas de vídeo y material de archivo para mejorar tu proyecto.

¿Qué características técnicas ofrece HeyGen para mejorar la accesibilidad y presentación de los vídeos?

HeyGen proporciona características técnicas robustas como la generación automática de subtítulos y captions, asegurando que tu contenido sea accesible. Además, puedes perfeccionar tus vídeos cortos con varios efectos y transiciones para un aspecto pulido y profesional.

¿HeyGen admite la creación de vídeos profesionales con marca para varias plataformas?

Sí, HeyGen permite a los usuarios producir vídeos de marketing profesionales con controles de marca completos para logotipos y colores de marca. Su redimensionamiento flexible de relación de aspecto asegura que tus vídeos para redes sociales se vean perfectos en todas las plataformas en línea deseadas.

