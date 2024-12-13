HeyGen acelera significativamente el proceso de creación de vídeos a través de sus capacidades eficientes de Texto a vídeo desde el guion y un editor de vídeo integral. Con acceso a diversos avatares de IA y una rica biblioteca de medios/soporte de stock, los creadores de contenido pueden optimizar su flujo de trabajo de creación de vídeos y generar vídeos de alta calidad más rápido.