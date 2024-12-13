Generador de Vídeos de Currículo: Crea Cursos Atractivos Rápidamente

Crea contenido educativo convincente rápidamente. Aprovecha los avatares AI para dar vida a tu plan de estudios.

Crea un vídeo convincente de 45 segundos dirigido a instructores de cursos en línea, mostrando cómo transformar fácilmente su plan de estudios existente en lecciones en vídeo atractivas. El estilo visual debe ser profesional y limpio, con cabezas parlantes que transmitan información clave, mientras que el audio es amigable y atractivo. Destaca cómo los extensos "Plantillas y escenas" de HeyGen simplifican el proceso de diseño, permitiendo a los creadores producir rápidamente contenido de "Creador de Cursos AI" de alta calidad con "avatares AI" realistas.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Diseña una demostración dinámica de "creador de vídeos educativos" de 60 segundos para educadores y formadores corporativos, ilustrando el poder de convertir planes de lecciones complejos en historias visuales cautivadoras. El estilo visual debe incorporar imágenes cinematográficas para mantener a los espectadores absortos, complementado por una narración clara y autoritaria. Enfatiza cómo la función "Texto a vídeo desde guion" de HeyGen agiliza la creación de contenido, haciendo que sea fácil producir materiales de aprendizaje profesionales.
Prompt de Ejemplo 2
Desarrolla un vídeo brillante y enérgico de 30 segundos dirigido a profesores de K-12, demostrando cómo un "Generador de Planes de Lección AI" puede cobrar vida visualmente. El vídeo debe presentar imágenes animadas fáciles de entender y una voz entusiasta y alentadora, creando un ambiente de aprendizaje positivo. Muestra la intuitiva "Generación de voz en off" de HeyGen combinada con "Plantillas y escenas" para crear rápidamente contenido instructivo atractivo a partir de cualquier plan de lección.
Prompt de Ejemplo 3
Crea un vídeo promocional elegante de 40 segundos para desarrolladores de contenido en plataformas de e-learning, destacando a HeyGen como el "generador de vídeos de currículo" definitivo. El diseño visual debe ser moderno y limpio, utilizando superposiciones de texto concisas para reforzar los mensajes clave, con una voz neutral e informativa. Resalta la función automática de "Subtítulos/captions" de HeyGen, asegurando accesibilidad y un mayor alcance para cualquier contenido creado con este poderoso "generador de vídeos AI".
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Generador de Vídeos de Currículo

Transforma sin esfuerzo tu contenido educativo en lecciones y cursos en vídeo atractivos utilizando el potente AI de HeyGen, diseñado para creadores y educadores.

1
Step 1
Crea tu Guion de Currículo
Comienza pegando tu texto educativo o plan de lección. Aprovecha nuestra capacidad de Texto a vídeo desde guion para convertir instantáneamente tu contenido en un guion de vídeo básico, listo para una mayor personalización.
2
Step 2
Selecciona tu Presentación Visual
Elige de una diversa biblioteca de avatares AI para representar a tus educadores o narradores. Personaliza su apariencia y fondos para darle a tu vídeo de currículo un aspecto profesional y atractivo.
3
Step 3
Añade Voz y Elementos de Marca
Mejora tu vídeo con generación de voz en off de sonido natural, asegurando una instrucción clara y atractiva. Ajusta tu audio para una entrega sincronizada perfecta.
4
Step 4
Exporta y Distribuye Lecciones
Una vez que tu vídeo de currículo esté pulido, utiliza el redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones para prepararlo para varias plataformas. Comparte fácilmente tu contenido educativo de alta calidad en redes sociales o sistemas de aprendizaje internos.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Enriquecer el Contenido del Currículo

.

Transforma temas complejos o abstractos, como eventos históricos, en historias en vídeo vívidas y memorables impulsadas por AI que cautivan a los estudiantes.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo funciona HeyGen como Creador de Cursos AI y creador de vídeos educativos?

HeyGen es un excepcional Creador de Cursos AI, que te permite transformar tus planes de lecciones en vídeos de currículo atractivos con facilidad. Aprovecha nuestros avatares AI y las indicaciones de texto para generar contenido de vídeo educativo dinámico, completo con audio sincronizado.

¿Ofrece HeyGen funciones para crear vídeos creativos para redes sociales como cortos y TikToks?

¡Absolutamente! HeyGen funciona como un potente Creador de Cortos AI y Generador de Vídeos TikTok AI, perfecto para redes sociales. Utiliza plantillas predefinidas, imágenes cinematográficas y avatares AI para crear contenido cautivador rápida y eficientemente.

¿Qué capacidades principales hacen de HeyGen un potente generador de vídeos AI para fines comerciales?

HeyGen destaca como un generador de vídeos AI gracias a sus características robustas, incluyendo avatares AI realistas, funcionalidad de texto a vídeo desde guion y generación de voz en off profesional. Estas herramientas permiten la creación eficiente de vídeos de alta calidad para diversos fines comerciales.

¿Puede HeyGen ayudar en la producción de vídeos de cabezas parlantes de alta calidad con marca personalizada?

Sí, HeyGen es una plataforma ideal para generar vídeos de cabezas parlantes pulidos. Nuestro sistema te permite seleccionar entre varios avatares AI, aplicar tus controles de marca e incluir características de Generador de Subtítulos AI para un acabado profesional.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo