Generador de Vídeos de Vista Previa del Currículo para Previsualizaciones de Cursos Atractivas

Convierte fácilmente tus guiones de currículo en vídeos de vista previa atractivos utilizando tecnología avanzada de texto a vídeo, creando contenido educativo atractivo al instante.

487/2000

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Diseña un vídeo explicativo de 45 segundos para estudiantes actuales, profundizando en un módulo complejo con un estilo visual animado, dinámico y colorido. Esta experiencia de "creador de vídeos educativos" debe contar con una generación de voz en off clara y autoritaria para explicar conceptos intrincados, asegurando la comprensión a través de gráficos vibrantes y explicaciones concisas, realmente un "vídeo educativo animado".
Prompt de Ejemplo 2
Desarrolla un vídeo conciso de 60 segundos dirigido a educadores y creadores de cursos, demostrando la eficiencia de un "Creador de Cursos AI" en transformar planes de lecciones en contenido atractivo. El vídeo debe adoptar un estilo visual moderno, limpio y orientado a la demostración, aprovechando la capacidad de texto a vídeo de HeyGen para convertir rápidamente esquemas escritos en segmentos pulidos, mejorados por una narración calmada y segura y destacados esenciales en pantalla.
Prompt de Ejemplo 3
Produce un teaser impactante de 15 segundos para redes sociales, dirigido al público en general para despertar interés en un nuevo curso. Este concepto de "creador de vídeos explicativos" exige un estilo rápido, visualmente impactante y motivador, con música de fondo enérgica y texto prominente en pantalla. Asegura la máxima accesibilidad y participación, especialmente para la visualización en silencio, incorporando la función de subtítulos/captions de HeyGen.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Generador de Vídeos de Vista Previa del Currículo

Transforma fácilmente tu currículo en vídeos de vista previa atractivos que capturen la atención e informen a estudiantes, profesores o interesados con la AI de HeyGen.

1
Step 1
Crea Tu Guion
Comienza delineando los detalles de tu currículo, objetivos y puntos clave. Utiliza la función de "Texto a vídeo desde guion" para convertir instantáneamente tu contenido escrito en un borrador inicial de vídeo.
2
Step 2
Selecciona Visuales y Avatares
Mejora tu vídeo de vista previa seleccionando entre una variedad de "Plantillas y escenas" profesionales o incorporando avatares AI para presentar la información de tu currículo de manera dinámica.
3
Step 3
Añade Audio y Texto Atractivos
Genera narraciones de sonido natural utilizando "Generación de voz en off" para tu resumen del currículo. Asegura accesibilidad y claridad añadiendo fácilmente "Subtítulos/captions".
4
Step 4
Exporta y Comparte Tu Vista Previa
Una vez que tu vídeo de vista previa del currículo esté completo, personaliza la relación de aspecto y descárgalo utilizando la función de "Redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones", listo para compartir en todas las plataformas.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Promociona Previsualizaciones de Currículo en Redes Sociales

.

Produce rápidamente vídeos educativos de formato corto y llamativos para plataformas como TikTok y YouTube para atraer e informar a potenciales estudiantes.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen servir como un creador de vídeos educativos AI?

HeyGen permite a los educadores crear vídeos educativos atractivos de manera sencilla utilizando avatares AI y capacidades de texto a vídeo. Transforma tu currículo en contenido visual dinámico rápidamente, convirtiéndolo en un Creador de Cursos AI ideal para cualquier materia.

¿Qué características creativas ofrece HeyGen para vídeos educativos animados?

HeyGen proporciona una plataforma robusta de creación de vídeos AI con plantillas personalizables y diversos avatares AI para producir vídeos educativos animados. También puedes aprovechar las voces en off integradas y los subtítulos para mejorar la accesibilidad y el compromiso de tu contenido.

¿Puede HeyGen transformar texto en lecciones de vídeo atractivas?

Absolutamente, HeyGen sobresale en la creación de texto a vídeo, permitiéndote convertir guiones en vídeos profesionales de cabeza parlante o vídeos explicativos dinámicos. Esto agiliza el proceso de generar vídeos de vista previa del currículo cautivadores con facilidad.

¿Cómo apoya HeyGen la personalización y el branding para contenido educativo?

HeyGen ofrece amplias opciones de personalización, incluyendo controles de branding para incorporar tu logo y colores en cualquier vídeo educativo. Nuestras plantillas personalizables aseguran que tu serie de vídeos de marca mantenga una apariencia consistente y profesional en todos tus materiales de aprendizaje.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo