Creador de Vídeos Educativos del Currículo para una Educación Dinámica
Empodera a profesores y estudiantes con un creador de vídeos educativos con AI. Crea fácilmente vídeos animados para cursos en línea usando texto a vídeo desde un guion.
¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Produce un vídeo explicativo de 2 minutos diseñado para estudiantes que toman cursos en línea, detallando un concepto científico complejo. Este vídeo debe utilizar vídeos educativos animados dinámicos con avatares de AI atractivos para presentar la información, asegurando claridad con subtítulos generados automáticamente para mejorar la comprensión de diversos estudiantes.
Crea un vídeo promocional de 60 segundos dirigido a líderes de distrito, mostrando los beneficios de un nuevo enfoque pedagógico para el marketing escolar. El estilo visual y de audio debe ser sofisticado y persuasivo, aprovechando los visuales atractivos de la biblioteca de medios/soporte de stock de HeyGen, complementado por una generación de voz en off profesional para resaltar puntos clave de impacto.
Diseña una micro-lección de 45 segundos para creadores de contenido de PYMES para explicar rápidamente un principio empresarial. Este vídeo debe presentar un estilo visual brillante y atractivo utilizando las diversas plantillas y escenas de HeyGen, con información esencial transmitida a través de texto conciso y apoyada por subtítulos generados automáticamente para un consumo rápido.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Crea Cursos en Línea Atractivos.
Desarrolla rápidamente cursos en línea integrales con vídeos educativos potenciados por AI para expandir tu alcance globalmente.
Mejora el Compromiso de Aprendizaje.
Mejora el enfoque de los estudiantes y la retención de conocimiento integrando contenido de vídeo generado por AI dinámico en tu currículo.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos educativos atractivos usando AI?
HeyGen aprovecha la avanzada AI como un creador de vídeos educativos, permitiendo a los usuarios transformar guiones en vídeos en vivo sin esfuerzo. Nuestra plataforma soporta la creación de texto a vídeo con voces de AI que suenan humanas, agilizando la producción de vídeos educativos de alta calidad para profesores y estudiantes.
¿Puede HeyGen ayudar a los educadores a producir contenido de aprendizaje visualmente rico e interactivo?
Absolutamente. HeyGen proporciona una variedad de herramientas para crear vídeos educativos animados y vídeos explicativos con facilidad. Puedes utilizar plantillas de vídeo personalizadas, integrar gráficos animados y acceder a una extensa biblioteca de medios de fotos y vídeos de stock para mejorar tus cursos en línea.
¿Qué características técnicas ofrece HeyGen para una producción de vídeos educativos eficiente y profesional?
HeyGen es un Editor de Vídeos en Línea diseñado para la creación robusta de contenido educativo. Te permite editar vídeos con texto, añadir subtítulos y asegurar exportaciones de calidad 4K para tus proyectos académicos. La plataforma también soporta varios ratios de aspecto y grabación de pantalla y web, proporcionando un control técnico integral.
¿Cómo puedo mantener la identidad de marca de mi institución mientras creo contenido educativo con HeyGen?
HeyGen ofrece controles de marca robustos para asegurar que tus vídeos educativos se alineen perfectamente con la identidad de tu institución. Puedes aplicar fácilmente tu logotipo y colores de marca específicos a presentaciones personalizadas y vídeos promocionales escolares. Esto ayuda a conectar con tu audiencia y refuerza tu imagen profesional.