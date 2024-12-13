Creador de Vídeos Explicativos de Planes de Estudio: Simplifica el Aprendizaje

Crea vídeos de formación atractivos y recorridos por el plan de estudios sin esfuerzo con nuestra plataforma impulsada por AI, utilizando plantillas y escenas versátiles.

Crea un vídeo explicativo de 60 segundos sobre un plan de estudios utilizando la función de texto a vídeo de HeyGen, dirigido a futuros estudiantes, mostrando una emocionante visión general de un programa de máster en línea con visuales animados modernos y una voz en off profesional y animada para resaltar los resultados clave de aprendizaje y oportunidades de carrera.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo explicativo de 90 segundos centrado en un módulo complejo específico dentro de un plan de estudios de formación, diseñado para estudiantes actuales que necesitan aclaraciones adicionales. Utiliza visuales claros al estilo de infografías y una voz en off calmada y explicativa, reforzada con subtítulos precisos para accesibilidad y comprensión.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo convincente de 45 segundos para el equipo de marketing de una institución educativa, explicando los beneficios y la estructura de su nuevo programa de certificación. Aprovecha los avatares de AI de HeyGen para presentar información clave en un estilo visual dinámico y corporativo, acompañado de una voz en off autoritaria, asegurando un vídeo atractivo de recorrido por el plan de estudios.
Prompt de Ejemplo 3
Genera un vídeo conciso de 30 segundos para nuevos estudiantes, ofreciendo una guía rápida sobre cómo navegar por la plataforma del curso y acceder a recursos esenciales. Emplea un estilo visual brillante y acogedor, mejorado por una voz en off amigable y alentadora, utilizando las plantillas y escenas de HeyGen para asegurar una experiencia fácil de usar y visualmente atractiva.
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Crear Vídeos Explicativos de Planes de Estudio

Transforma contenido complejo de planes de estudio en vídeos explicativos claros y atractivos con nuestra plataforma de creación de vídeos impulsada por AI. Simplifica el aprendizaje y mejora la comprensión sin esfuerzo.

1
Step 1
Sube Tu Contenido
Comienza subiendo tu documento PDF o PPT existente, o pega tu guion directamente. Nuestra AI lo convertirá instantáneamente en un borrador de vídeo, haciendo que las ideas complejas sean fáciles de visualizar.
2
Step 2
Edita Tu Explicativo
Refina tu vídeo en nuestro editor basado en escenas y fácil de usar. Ajusta los visuales, añade animaciones y selecciona entre diversas plantillas de vídeo para que coincida perfectamente con el estilo de tu plan de estudios.
3
Step 3
Añade Voz y Subtítulos
Mejora tu vídeo con una voz AI seleccionada de una amplia gama de tonos realistas. Genera fácilmente subtítulos y leyendas para asegurar que tu plan de estudios sea accesible y atractivo para todos los estudiantes.
4
Step 4
Genera y Comparte
Una vez que tu vídeo explicativo del plan de estudios esté pulido, genera el archivo final en MP4. Comparte tus vídeos de formación profesionales, claros e impactantes o vídeos de recorrido por el plan de estudios con tu audiencia.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Mejora los Resultados de Formación y Aprendizaje

Aumenta la participación de los estudiantes y la retención de conocimientos creando vídeos de formación dinámicos e interactivos impulsados por AI.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen mejorar la creatividad de mis vídeos explicativos de planes de estudio?

HeyGen te permite crear vídeos explicativos de planes de estudio visualmente atractivos utilizando avatares de AI, diversos estilos de vídeo y elementos animados. Puedes integrar fácilmente música, visuales, voces en off y subtítulos para simplificar ideas complejas y crear historias visuales atractivas.

¿Qué hace de HeyGen una herramienta eficaz de creación de vídeos impulsada por AI para contenido educativo?

HeyGen simplifica la creación de vídeos impulsada por AI, permitiendo a los educadores convertir texto en vídeo rápidamente con voz AI y una interfaz fácil de usar. Sus herramientas avanzadas impulsadas por AI agilizan el proceso de producción de vídeos de formación de alta calidad y vídeos de recorrido por el plan de estudios.

¿Puedo transformar fácilmente mis materiales existentes en vídeos explicativos atractivos con HeyGen?

Sí, HeyGen te permite convertir fácilmente tus materiales existentes simplemente subiendo tus archivos PDF o PPT. Nuestro editor de arrastrar y soltar permite una personalización rápida, facilitando la creación de vídeos explicativos cautivadores a partir de tus documentos.

¿Cómo apoya HeyGen historias visuales diversas y vídeos animados para el aprendizaje?

HeyGen ofrece una rica biblioteca de plantillas de vídeo y diversos estilos de vídeo para ayudarte a crear vídeos animados y historias visuales atractivas. Puedes personalizar elementos para hacer cada lección perfecta, asegurando que tu contenido educativo sea tanto atractivo como efectivo.

